Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Το βίντεο μοιράστηκε ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το βίντεο με δεμένους και γονατισμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, που δημοσίευσε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν
  • Γκβιρ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, κατηγόρησε τον Μπεν
  • Γκβιρ ότι βλάπτει τη φήμη της χώρας και υπονόμευσε τις προσπάθειες των ισραηλινών αρχών.
  • Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Μπεν
  • Γκβιρ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να τραβήξει την προσοχή.
  • Η ιταλική κυβέρνηση καταδίκασε τη μεταχείριση των ακτιβιστών, απαίτησε συγγνώμη και κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.
  • Η Ιταλία έλαβε μέτρα για την άμεση απελευθέρωση των Ιταλών πολιτών που συνελήφθησαν στον στο
Snapshot powered by AI

Σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ προκαλεί το βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα Global Sumud Flotilla , το οποίο τους δείχνει δεμένους και γονατισμένους. Τα πλάνα μοιράστηκε στο Χ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Στο βίντεο, ο Ισραηλινός υπουργός φαίνεται να πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι μιας ακτιβίστριας του στολίσκου, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Εκείνη ακούγεται να φωνάζει: «Λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη» και ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απαντά: «Σκάσε!».

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο υπουργός να κυματίζει μία ισραηλινή σημαία και να φωνάζει στους ακτιβιστές: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ! Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του σπιτιού». Παράλληλα ο Ιταμάρ Μπεν Γκιβερ μιλάει την ώρα που ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και εκείνη τη στιγμή οι ακτιβιστές είναι δεμένοι και έχουν σκύψει στο πάτωμα.

Οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι πάνω στο κατάστρωμα ενός πλοίου και γύρω τους σε ψηλότερο σημείο του καταστρώματος βρίσκονται ένοπλοι σκοπευτές με κουκούλες των ισραηλινών δυνάμεων. Οι εικόνες είναι αρκετά σκληρές καθώς ούτε σε φυλακές υψίστης ασφαλείας δεν χρησιμοποιούνται ελεύθεροι σκοπευτές για δεμένους κρατούμενους.

Στη συνέχεια οι ακτιβιστές με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα μεταφέρονται μέσα σε τεράστιες σκηνές από άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας, που σχεδόν όλοι έχουν καλυμένα τα πρόσωπα τους με μάσκες.

Η πρώτη έντονη αντίδραση ήρθε από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ κατηγόρησε τον ακροδεξιό υπουργό ότι βλάπτει τη φήμη της χώρας. «Με αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά, προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας – και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέτρεψες τις τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των IDF μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», έγραψε στο Χ ο Σαάρ.

Αρκετοί αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δήλωσαν στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό KAN News ότι ο Μπεν-Γκβίρ «εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να τραβήξει την προσοχή».

Ιταλία: Απατεί συγγνώμη και καλεί για εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη

Η ιταλική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη ότι η μεταχείριση από το Ισραήλ των ακτιβιστών του στόλου που προσπαθούσαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα ήταν απαράδεκτη και ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε μια δήλωση σε σκληρό τόνο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφεραν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται μεταχείριση που προσβάλλει την προσωπική τους αξιοπρέπεια», τόνισαν.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή της «λαμβάνει αμέσως, στα υψηλότερα θεσμικά επίπεδα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βασιλιάς Κάρολος πέθανε»: Απίστευτη γκάφα ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Μετανάστευσης για την Κρήτη - Τι είπε ο Πλεύρης για τις ροές από Λιβύη

16:43LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολλοί τον μισούσαν και του ζήτησαν ρουσφέτι»

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Η Ινδία βάζει στο χρηματιστήριο τις... βροχές - Πώς τα σύννεφα γίνονται «παράγωγα» και συμβόλαια

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποιες 6 τροφές υψηλής πρωτεΐνης να προσθέστε στο πρωινό σας smoothie για ενέργεια

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Ολέθρια η απάντηση του ΝΑΤΟ εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην Ουκρανία

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κοινοβουλευτική εκτροπή, συνιστά έως και ποινικό αδίκημα»: Οργή Κακλαμάνη για τη διαρροή του διαλόγου Ανδρουλάκη – διοικητή ΕΥΠ στη Θεσμών και Διαφάνειας

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καρυστιανού – Το μήνυμά της

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός δικυκλιστής στα διόδια της Ανθούσας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: «Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι με ένα τεράστιο κεφάλι να έχει σηκωθεί όρθιο όπως οι κόμπρες» περιγράφει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

16:00WHAT THE FACT

Τρομερή πατέντα: Συνταξιούχος παίρνει δωρεάν ρεύμα από ποτάμι και παράγει 36 kWh την ημέρα

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέο θρίλερ με τηλεφώνημα Τραμπ και Νετανιάχου για το Ιράν - Είχε προηγηθεί και άλλο την Κυριακή

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Αυγερινός για μήνυση σε Καραχάλιο: Ζήτησα από τον εισαγγελέα να καταθέσει η Μαρία Ζαχάροβα

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πολίτες αναζητούν χρυσό στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αναφορά στην «Ατζέντα 2030» χαιρέτισε την Athens Defence Summit ο Νίκος Δένδιας

15:42WHAT THE FACT

Αεροπλάνο πετούσε «σιωπηλό» για ώρες στα 26.000 πόδια: Κανείς δεν απαντούσε, αλλά συνέχιζε την πορεία του

15:37LIFESTYLE

Ιταλία: Η εγγονή του Μουσολίνι κέρδισε στο «Big Brother»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Η στιγμή που γάτες ένιωσαν νωρίτερα τη δόνηση - Βίντεο

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

15:16LIFESTYLE

Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το οριστικό φινάλε και το τελευταίο επεισόδιο

08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: «Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι με ένα τεράστιο κεφάλι να έχει σηκωθεί όρθιο όπως οι κόμπρες» περιγράφει η γυναίκα που βρήκε το ερπετό στο όχημά της

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κοινοβουλευτική εκτροπή, συνιστά έως και ποινικό αδίκημα»: Οργή Κακλαμάνη για τη διαρροή του διαλόγου Ανδρουλάκη – διοικητή ΕΥΠ στη Θεσμών και Διαφάνειας

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

14:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σήμερα προπόνηση, αύριο δείπνο Γιαννακόπουλου – Αταμάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ