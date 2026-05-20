Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ προκαλεί το βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα Global Sumud Flotilla , το οποίο τους δείχνει δεμένους και γονατισμένους. Τα πλάνα μοιράστηκε στο Χ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Στο βίντεο, ο Ισραηλινός υπουργός φαίνεται να πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι μιας ακτιβίστριας του στολίσκου, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις. Εκείνη ακούγεται να φωνάζει: «Λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη» και ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απαντά: «Σκάσε!».

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο υπουργός να κυματίζει μία ισραηλινή σημαία και να φωνάζει στους ακτιβιστές: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ! Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του σπιτιού». Παράλληλα ο Ιταμάρ Μπεν Γκιβερ μιλάει την ώρα που ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και εκείνη τη στιγμή οι ακτιβιστές είναι δεμένοι και έχουν σκύψει στο πάτωμα.

Οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι πάνω στο κατάστρωμα ενός πλοίου και γύρω τους σε ψηλότερο σημείο του καταστρώματος βρίσκονται ένοπλοι σκοπευτές με κουκούλες των ισραηλινών δυνάμεων. Οι εικόνες είναι αρκετά σκληρές καθώς ούτε σε φυλακές υψίστης ασφαλείας δεν χρησιμοποιούνται ελεύθεροι σκοπευτές για δεμένους κρατούμενους.

Στη συνέχεια οι ακτιβιστές με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα μεταφέρονται μέσα σε τεράστιες σκηνές από άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας, που σχεδόν όλοι έχουν καλυμένα τα πρόσωπα τους με μάσκες.

Η πρώτη έντονη αντίδραση ήρθε από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ κατηγόρησε τον ακροδεξιό υπουργό ότι βλάπτει τη φήμη της χώρας. «Με αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά, προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας – και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέτρεψες τις τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των IDF μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», έγραψε στο Χ ο Σαάρ.

Αρκετοί αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) δήλωσαν στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό KAN News ότι ο Μπεν-Γκβίρ «εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να τραβήξει την προσοχή».

Ιταλία: Απατεί συγγνώμη και καλεί για εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη

Η ιταλική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη ότι η μεταχείριση από το Ισραήλ των ακτιβιστών του στόλου που προσπαθούσαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα ήταν απαράδεκτη και ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

Σε μια δήλωση σε σκληρό τόνο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανέφεραν ότι η Ιταλία «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» προς τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης.

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται μεταχείριση που προσβάλλει την προσωπική τους αξιοπρέπεια», τόνισαν.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή της «λαμβάνει αμέσως, στα υψηλότερα θεσμικά επίπεδα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών».

