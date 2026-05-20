Κακλαμάνης για διαρροή διαλόγου Ανδρουλάκη – διοικητή ΕΥΠ: Συνιστά έως και ποινικό αδίκημα

Η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έγινε με βάση το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει απόρρητο στις συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ.

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τη διαρροή του διαλόγου μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Αρχικά ο κ. Κακλαμάνης ανακοίνωσε πως παραπέμπει τις διαρροές στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και συνέχισε σε έντονο ύφος: «Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας είναι κοινοβουλευτική εκτροπή».

Σε αυτό το πλαίσιο δήλωσε θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξει όλα τα δημοσιεύματα και να διενεργήσει έρευνα από πού διέρρευσαν στιχομυθίες, διαρροή που συνιστά έως και «ποινικό αδίκημα», και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι «νόμιμες διαδικασίες», αν η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας φτάσει σε πρόσωπα που ευθύνονται για τις διαρροές αυτές.

Ο διοικητής της ΕΥΠ είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά από αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ακρόαση του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής το οποίο ορίζει ότι «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους».

«Ο Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε “πράσινη Ζωή”»

Είχε προηγηθεί η σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ από κυβερνητικές πηγές, που τόνιζαν με έμφαση πως σήμερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο - προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

«Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια», ανέφεραν από το Μαξίμου και συνέχιζαν:

«Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, “πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά”. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ”πράσινη Ζωή”».

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, απάντησε ότι «το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό» και συνέχισε: «Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού».

«Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Και επαναλαμβάνουμε: Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή. Το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή».

«Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και διερωτάται:

«Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;»

Τι έγινε στην ακρόαση Δεμίρη

Νωρίτερα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Δεμίρη ότι ισχυρίστηκε πως «ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του».

Αναλυτικά, σύμφωνα με διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη, ο διάλογος, έχει ως εξής: