Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός δικυκλιστής στα διόδια της Ανθούσας

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαϊου στην Αττική Οδό, καθώς μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μηχανή του, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στα διόδια της Ανθούσας.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25'-30' από Παιανία έως Πλακεντίας.