Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στον ΒΟΑΚ - Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαϊου στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού στην Κρήτη, όταν ένα αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε ένα άτομο και το μετέφερε για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr. ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Τα αίτια εξαιτίας των οποίων το αυτοκίνητο «τούμπαρε» διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.