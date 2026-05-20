Μαρία Καρυστιανού: Την Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει το νέο κόμμα

Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30 το απόγευμα θα ανακοινώσει και επίσημα η Μαρία Καρυστιανού το κόμμα της, όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο facebook.

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι κι αυτό τους τρομάζει πολύ και δεν μπορούν να μας αναχαιτήσουν» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού.

«Έτσι μηχανεύονται πολλά και κάνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν πρόκειται να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας, επισημαίνει στο βίντεο που δημοσιοποιεί στα social media η κ. Καρυστιανού.