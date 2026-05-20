Νέο θρίλερ με τηλεφώνημα Τραμπ και Νετανιάχου για το Ιράν - Είχε προηγηθεί και άλλο την Κυριακή

Μια νέα, άκρως απόρρητη και φορτισμένη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έρχεται στο φως της δημοσιότητας, περιπλέκοντας το ήδη έκρυθμο σκηνικό στη Μέση Ανατολή.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι η συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, είχε μεγάλη διάρκεια και χαρακτηρίστηκε από «δραματικό» κλίμα, χωρίς ωστόσο να διαρρεύσουν άμεσες λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενό της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι δύο ηγέτες δείχνουν να βρίσκονται στα πρόθυρα οριστικών αποφάσεων.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία για κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τις 8 Απριλίου εντείνεται, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσω Πακιστάν έχουν βρεθεί σε τέλμα, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ.

Το παρασκήνιο των επαφών και το τελεσίγραφο

Κι όμως, αυτή δεν ήταν η πρώτη επαφή τους τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με το δίκτυο Kan, είχε προηγηθεί ακόμη ένα τηλεφώνημα την Κυριακή, το οποίο κράτησε πάνω από μισή ώρα. Σε εκείνη την πρώτη συνομιλία, ο Νετανιάχου ενημερώθηκε από τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του πρόσφατου ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα, αλλά το κύριο βάρος έπεσε στην πιθανότητα επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αμέσως μετά από εκείνη την επικοινωνία, ο Τραμπ είχε στείλει σαφές μήνυμα μέσω της πλατφόρμας Truth Social, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι «το ρολόι χτυπάει» και ότι πρέπει να κινηθεί γρήγορα για μια συμφωνία. Παράλληλα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι μετέθεσε μια προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση για την Τρίτη, μετά από μεσολαβητικά αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο παραμένει σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας για μια πλήρους κλίμακας επίθεση στο Ιράν ανά πάσα στιγμή, εάν οι όροι των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή δεν γίνουν δεκτοί.

