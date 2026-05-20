Λάρισα: Βανδαλισμοί σε γυμνάσια της πόλης - Έσπασαν τζάμια, ξήλωσαν τοίχους και περιφράξεις

Αντιμέτωποι με ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές σε γυμνάσια της Λάρισας όπου άγνωστοι προέβησαν σε βανδαλισμούς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πρώτο «χτύπημα» σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας όπου άγνωστοι ξήλωσαν τοίχους και έφραξαν την είσοδο σε κτήριο του σχολικού συγκροτήματος με στοίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένων θρανίων.

Το θέαμα επαναλήφθηκε λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Δευτέρα όπου οι δράστες έσπασαν τζάμια. Ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό.

Το δεύτερο «χτύπημα» σημειώθηκε στο 4ο Γυμνάσιο όπου άγνωστοι ξήλωσαν την περίφραξη.

Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ προχωρά και στην υποβολή μηνύσεων, με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους συλλόγους γονέων κατά παντός υπευθύνου.

