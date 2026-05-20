Ρόδος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα

Σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης αποχαιρέτισαν σήμερα συγγενείς και φίλοι την 57χρονη Μαρία Χατζηεμμανουήλ και την 26χρονη κόρη της Αρμονία Κακιού που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο φρικτό δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στη Ρόδο.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» σήμερα στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου, όπου τελέσθηκε η κηδεία, παρουσία του δημάρχου Ρόδου Αλ. Κολιάδη, των βουλευτών Γιάννη Παππά και Μίκας Ιατρίδη, καθώς επίσης και δεκάδων εκπροσώπων φορέων και αρχών της Ρόδου, εκφράζοντας έτσι τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια αντί στεφάνων προέτρεψε τον κόσμο να καταθέσει την όποια οικονομική ενίσχυση επιθυμεί, απευθείας στην Εταιρία υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΥΘΥΤΑ).

Πηγή φωτογραφιών: rodiaki.gr, dimokratiki.gr

