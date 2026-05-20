ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με το 2025

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Απρίλιο 2026 μειώθηκαν κατά 14,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν σε 737.625, με μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο 2026.
  • Το 52,2% των ανέργων είναι εγγεγραμμένοι για 12 μήνες ή περισσότερο, ενώ το 47,8% για λιγότερο από 12 μήνες.
  • Το 65,9% των ανέργων είναι γυναίκες και η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή των 30
  • 44 ετών με 28,5%.
  • Η Περιφέρεια Αττικής κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανέργων (32,1%), ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία (19,7%).
  • Οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον Απρίλιο 2026 ήταν 162.482, με αύξηση 4,1% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 και μείωση 7,8% σε σχέση με τον Μάρτιο 2026.
Σε 737.625 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Απρίλιο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 73.699 άτομα (-9,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο 2025 και μείωση κατά 123.616 άτομα (-14,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 737.625 ατόμων, 384.897 άτομα (ποσοστό 52,2%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 352.728 (ποσοστό 47,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 251.197 άτομα (ποσοστό 34,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 486.428 άτομα (ποσοστό 65,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 210.505 άτομα (ποσοστό 28,5%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 356.720 άτομα (ποσοστό 48,4%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 236.432 άτομα (ποσοστό 32,1%) και 145.197 άτομα (ποσοστό 19,7%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Απρίλιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 162.482 άτομα, από τα οποία οι 120.966 (ποσοστό 74,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 41.516 (ποσοστό 25,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Απρίλιο 2026, ανήλθε σε 162.482 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6.426 άτομα (4,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο 2025 και μείωση κατά 13.824 άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 72.350 (ποσοστό 44,5%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 90.132 (ποσοστό 55,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 114.467 (ποσοστό 70,4%) είναι κοινοί, 2.469 (ποσοστό 1,5%) είναι οικοδόμοι, 41.516 (ποσοστό 25,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.564 (ποσοστό 2,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 388 (ποσοστό 0,2%) είναι εκπαιδευτικοί και 78 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

