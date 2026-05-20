Επιτροπή Θεσμών: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση για την ακρόαση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα – Ο λόγος

Είχε προηγηθεί επιστολή του κ. Τζαβέλλα με την οποία υποστήριζε πως η κλήση του «δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών» του Συντάγματος

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

  • Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών για την ακρόαση του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα μετά από επιστολή του που επικαλείται τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
  • Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Αθανάσιος Μπούρας ανακοίνωσε την αναβολή μετά τη συνεδρίαση όπου ακούστηκε ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης για το θέμα των υποκλοπών.
  • Η αντιπολίτευση διαμαρτυρήθηκε για την αναβολή, ζητώντας να γίνει συζήτηση για την επιστολή του εισαγγελέα Τζαβέλλα.
  • Κατά τη συνεδρίαση, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε τον διοικητή της ΕΥΠ για την έλλειψη εγγράφων που να τεκμηριώνουν τους λόγους παρακολούθησής του.
  • Ο Θεμιστοκλής Δεμίρης παραδέχτηκε ότι δεν έχει δει έγγραφα με τους λόγους της παρακολούθησης και ότι τα αιτήματα παρακολούθησης πολλές φορές γίνονται προφορικά.
Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου και είχε ως αντικείμενο την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Είχε προηγηθεί επιστολή του κ. Τζαβέλλα με την οποία υποστήριζε πως η κλήση του «δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών» του Συντάγματος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιος Μπούρας, κατόπιν της επιστολής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τη λήξη της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης της Επιτροπής όπου διεξήχθη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη σχετικά με το θέμα των Υποκλοπών, ανέφερε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του.

Τι έγινε στην ακρόαση Δεμίρη

Νωρίτερα, κατά τη συνεδρίαση για το θέμα των υποκλοπών υπήρξε έντονος διάλογος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Δεμίρη ότι ισχυρίστηκε πως «ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του».

Αναλυτικά, σύμφωνα με διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη, ο διάλογος, έχει ως εξής:

ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου;

ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.

