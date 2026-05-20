Φάλαινες κατέρριψαν ρεκόρ διανύοντας 14.000 χιλιόμετρα μεταξύ Βραζιλίας και Αυστραλίας

Snapshot Δύο μεγάπτερες φάλαινες κατέρριψαν ρεκόρ διανύοντας πάνω από 14.000 χιλιόμετρα μεταξύ Βραζιλίας και Αυστραλίας.

Η αναγνώριση των φαλαινών έγινε μέσω ανάλυσης 19.000 φωτογραφιών ουρών που τραβήχτηκαν από το 1984 έως το 2005 με τη βοήθεια αλγορίθμου.

Η πρώτη φάλαινα εντοπίστηκε αρχικά στην Αυστραλία το 2007 και το 2019 βρέθηκε στα ανοικτά του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, καλύπτοντας περίπου 14.200 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη φάλαινα ξεκίνησε από τη Βραζιλία το 2003 και το 2025 εντοπίστηκε στον κόλπο Χέρβεϊ της Αυστραλίας, έχοντας διανύσει 15.100 χιλιόμετρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ ταξιδιού για μεγάπτερη φάλαινα ήταν πάνω από 13.000 χιλιόμετρα από την Κολομβία μέχρι τη Ζανζιβάρη.

Δύο μεγάπτερες φάλαινες κατέρριψαν ρεκόρ, διανύοντας 14.000 χιλιόμετρα μεταξύ της Βραζιλίας και της Αυστραλίας, σύμφωνα με επιστήμονες.

Οι μεγάπτερες φάλαινες είναι γνωστές για την ικανότητά τους να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ωστόσο αυτό που κατάφεραν οι δύο φάλαινες που μελετήθηκαν από ειδικούς, αποτελεί νέο ρεκόρ.

Η διεθνής ομάδα ερευνητών κατάφερε να συνδυάσει τα ξεχωριστά οδοιπορικά των δύο κητών από φωτογραφίες των ουρών τους. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε βάθος δεκαετιών και ορισμένες απο αυτές ήταν καρέ από ερασιτέχνες φωτογράφους που βρίσκονταν σε κρουαζιέρες.

Αυτά τα ταξίδια σε ανοιχτά νερά είναι «κάτι που δεν είχε καταγραφεί ποτέ πριν», δήλωσε στο AFP η Κριστίνα Κάστρο, θαλάσσια βιολόγος στο Ίδρυμα Φαλαινών του Ειρηνικού στον Ισημερινό.

Κάθε μεγάπτερη φάλαινα έχει ένα μοτίβο στην κάτω πλευρά της ουράς της που είναι μοναδικό «σαν ανθρώπινο δακτυλικό αποτύπωμα», δήλωσε η Κάστρο.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν περισσότερες από 19.000 φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μεταξύ του 1984 και του 2005 στην ανατολική Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο αναγνώρισης εικόνας. Στη συνέχεια, εξέτασαν κάθε πιθανή αντιστοιχία για να εντοπίσουν το ταξίδι των δύο φαλαινών σε όλο τον κόσμο.

Τα ταξίδια των φαλαινών

Η πρώτη μεγάπτερη φάλαινα φωτογραφήθηκε αρχικά το 2007 στον κόλπο Χέρβεϊ, στην πολιτεία Κουίνσλαντ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας. Εντοπίστηκε ξανά στο ίδιο μέρος το 2013 και έπειτα εμφανίστηκε και πάλι έξι χρόνια αργότερα, αυτή τη φορά στα ανοικτά των ακτών της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης Σάο Πάολο.

Σε ευθεία γραμμή, αυτή είναι μια απόσταση περίπου 14.200 χιλιομέτρων. Επειδή οι επιστήμονες γνωρίζουν μόνο τα σημεία έναρξης και λήξης του ταξιδιού, ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβής διαδρομή της φάλαινας ή πόσο μακριά ταξίδεψε στην πραγματικότητα.

Η δεύτερη φάλαινα έκανε το αντίθετο ταξίδι. Πρώτα φωτογραφήθηκε στα ανοικτά των ακτών της Μπαΐα, στη Βραζιλία το 2003 με οκτώ άλλες ενήλικες μεγάπτερες φάλαινες. Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, το 2025, εντοπίστηκε στον κόλπο Χέρβεϊ, σε απόσταση 15.100 χιλιομέτρων.

Το προηγούμενο ρεκόρ ταξιδιού κατείχε μια φάλαινα που κολύμπησε περισσότερα από 13.000 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας μέχρι τη Ζανζιβάρη στα ανοιχτά της ανατολικής Αφρικής.

? Two humpback whales have set new records for the longest-known distances travelled for their species by embarking on a journey of over 14,000 kilometres between Brazil and Australia, scientists said Wednesday.

