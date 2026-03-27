Συγκλονίζει το βίντεο από τη γέννα φάλαινας: Η νέα... μαμά είχε πολλούς βοηθούς, λένε οι επιστήμονες

Οι φάλαινες-φυσητήρες είναι γνωστό ότι κοινωνικοποιούνται, οι επιστήμονες όμως έμειναν άναυδοι όταν είδαν μια ομάδα να σπεύδει προς βοήθεια της νέας μαμάς

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Στις 8 Ιουλίου του 2023, ο βιολόγος φαλαινών Shane Gero βρισκόταν σε ένα σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Δομινίκα στην Καραϊβική όταν συνειδητοποίησε ότι κάτι «περίεργο» συνέβαινε. Μια ομάδα φυσητήρων, γνωστή ως «Μονάδα Α», την οποία παρακολουθούσε ο ίδιος και οι συνάδελφοί του, φαινόταν να επιπλέει ήρεμα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Στην αρχή, οι ερευνητές στα σκάφη δεν κατάλαβαν τι έβλεπαν. «Αυτή δεν είναι συνηθισμένη συμπεριφορά», θυμάται ο Gero. Οι φάλαινες δεν φαινόταν να κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους και δεν κοιμόντουσαν επειδή αυτό συμβαίνει κάτω από το νερό. «Ήταν κάτι διαφορετικό», λέει.

Και τότε τα πράγματα πήραν μια ξαφνική τροπή. Οι φάλαινες άρχισαν να βουτούν και να κυλούν στο νερό, και υπήρξε «μια μεγάλη ριπή αίματος», λέει. Η πρώτη του σκέψη ήταν ότι πρέπει να υπήρξε κάποια επίθεση: νωρίτερα την ίδια μέρα η ομάδα του είχε εντοπίσει φάλαινες πιλότους, οι οποίες είναι γνωστό ότι δείχνουν επιθετικότητα προς τις φάλαινες φυσητήρες. Αλλά τότε ένα «μικρό κεφάλι» εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Δεν ήταν επίθεση, ήταν το θάυμα της γέννησης, λέει.

«Ήμουν σε απόλυτο σοκ και δέος», θυμάται ο Gero, λέγοντας ότι ο ίδιος και το υπόλοιπο πλήρωμα «ανέβασαν ταχύτητα». Έσπευσαν να συλλέξουν φωτογραφίες και πλάνα της γέννας από drone, σε ορισμένα σημεία μάλιστα αναγκάστηκαν να ψυχράνουν τις υπερθερμανθείσες μπαταρίες των drone σε μια κατάψυξη στο σκάφος τους.

Σε μια νέα ανάλυση αυτού του βίντεο χρησιμοποιώντας ΑΙ, ο Gero και οι συνάδελφοί του διαπίστωσαν ότι δύο - ανεξάρτητες, γυναικείες ομάδες - φυσητήρων στη Μονάδα Α φάνηκαν να συνεργάζονται για να βοηθήσουν στη γέννηση του μικρού. Αυτή η συμπεριφορά δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ με τόση λεπτομέρεια σε αυτό το είδος. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά και την επικοινωνία των φυσητήρων κατά τη γέννηση.

«Αυτή είναι πραγματικά η πρώτη φορά που κάποιος ήταν εκεί πριν από τη γέννα, κατά τη διάρκεια του τοκετού και μετά και αυτό μπόρεσε να αποκαλύψει τι συνέβαινε», λέει ο Gero. Είναι επικεφαλής βιολόγος για το Project CETI, έναν οργανισμό που εργάζεται για την αποκωδικοποίηση της επικοινωνίας των φαλαινών , και επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Carleton της Οτάβα.

Ο ίδιος και η ομάδα του έδειξαν πώς οι φάλαινες-βοηθοί συνεργάστηκαν για να σηκώσουν και να κρατήσουν τον νεογέννητο φυσητήρα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με τα σώματά τους. Και τα 11 μέλη της ομάδας βοήθησαν στη διαδικασία σε κάποιο σημείο — το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας έγινε από τη... Rounder, τη μητέρα του μικρού, την ετεροθαλή αδερφή της Aurora και την Ariel, μια νεαρή θηλυκή που δεν είχε άμεση συγγένεια με τη μητέρα. Μετά από λίγες ώρες, οι δύο ομάδες επέστρεψαν στην καθημερινότητά τους. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν χθες (26/3) στο περιοδικό Science .

Οι άνθρωποι συνήθως βοηθούν ο ένας τον άλλον κατά τη γέννηση. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένα πρωτεύοντα θηλαστικά, όπως οι μπονόμπο και οι ρινοπίθηκοι. Αλλά αυτό το είδος συμπεριφοράς προηγουμένως «θεωρούνταν χαρακτηριστικό μόνο των ανθρώπων και των στενών συγγενών τους», σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Σχετικά λίγα είναι γνωστά για τη γέννηση στα περισσότερα άγρια ​​ζώα, επειδή σπάνια συμβαίνει εκτός αιχμαλωσίας, κάτι που αλλάζει ριζικά τις συμπεριφορές τους. Πολλά κοινωνικά ζώα όμως, όπως τα λιοντάρια και οι χιμπατζήδες, αναζητούν απομόνωση για να γεννήσουν. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην αποφυγή της επιθετικότητας των αρσενικών προς τα μικρά.

«Ένα πράγμα που έχουμε μάθει είναι ότι κάθε φορά που λέμε ότι κάτι είναι μοναδικό για τους ανθρώπους, πάντα διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν ισχύει», δήλωσε η Wenda Trevathan, βιολογική ανθρωπολόγος και ομότιμη καθηγήτρια στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, η οποία μελετά τον τοκετό. Τώρα, οι επιστήμονες έχουν καταγράψει ζώα που προσφέρουν προστασία και άλλες μορφές βοήθειας στις μητέρες που γεννούν σε διάφορα είδη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πρωτευόντων, δελφινιών, ακόμη και τρωκτικών.

