Γερμανία: Ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Βόρεια Θάλασσα, ο Τίμι η φάλαινα, με την βοήθεια φορτηγίδας

Ο Τίμι, η φάλαινα, στην φορτηγίδα που την οδηγεί στη Βόρεια Θάλασσα

Ο Τίμι, η μεγάπτερη φάλαινα (humpback whale), που είχε ξεβραστεί σε ρηχά νερά κοντά στη Γερμανία τον Μάρτιο, ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Βόρεια Θάλασσα, με την βοήθεια μια φορτηγίδας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η φάλαινα έχει ήδη φτάσει στα χωρικά ύδατα της Δανίας.

Ο Τίμι εντοπίστηκε να κολυμπά κοντά στις ακτές της Γερμανίας στη Βαλτική Θάλασσα στις 3 Μαρτίου, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η υγεία του θηλαστικού επιδεινώθηκε ραγδαία καθώς βρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ρηχά νερά, ενώ οι ανεπιτυχείς προσπάθειες των διασωστών να την οδηγήσουν προς βαθύτερα νερά μεταδόθηκαν ζωντανά σε όλο τον κόσμο.

Την Τρίτη, διασώστες τοποθέτησαν τον Τίμι στην φορτηγίδα χρησιμοποιώντας ιμάντες και ένα κανάλι, το οποίο σκάφτηκε ειδικά για την περίπτωση ώστε να δημιουργηθεί ένα πέρασμα προς το σκάφος, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Η φορτηγίδα αναμένεται να περάσει δίπλα από το βόρειο άκρο της Δανίας μέσω του στενού Σκάγκερακ, με προορισμό τη Βόρεια Θάλασσα.

«Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο ξανά στη Γερμανία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Τιλλ Μπακχάους, υπουργός Κλιματικής Προστασίας, Γεωργίας, Αγροτικών Περιοχών και Περιβάλλοντος του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Πομερανίας της Γερμανίας. «Ήταν ένα πείραμα για εμάς, και πέτυχε. Αυτό είναι υπέροχο». Ο Μπακχάους δήλωσε ότι το βράδυ της Τρίτης, η φάλαινα άρχισε να κάνει ήχους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι καλά.

Ο Θίλο Μακ, θαλάσσιος βιολόγος της Greenpeace, δήλωσε στο Associated Press ότι οι προσπάθειες για διάσωσης του Τίμι έχουν προκαλέσει σοβαρό αγχος στο ζώο.

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η φάλαινα αναζήτησε τα ρηχά νερά επειδή ήταν αδύναμη και χρειαζόταν ανάπαυση.