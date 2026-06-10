Φλόριντα: Καρχαρίας επιτέθηκε σε λουόμενο σε μαρίνα - Σοβαρά τραυματισμένος ο άνδρας

Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα και στα δύο του χέρια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φλόριντα: Καρχαρίας επιτέθηκε σε λουόμενο σε μαρίνα - Σοβαρά τραυματισμένος ο άνδρας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας λουόμενος δέχτηκε επίθεση από καρχαρία σε μαρίνα της Naval Support Activity Panama City στη Φλόριντα.
  • Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στα δύο του χέρια και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η επίθεση συνέβη το πρωί της Δευτέρας κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος του τραυματία.
  • Ο τραυματίας είναι πολιτικός εργαζόμενος της βάσης, ηλικίας 25 έως 30 ετών, με τετραετή απασχόληση στις εγκαταστάσεις.
  • Οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες και ο άνδρας υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο HCA Gulf Coast Hospital.
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Επίθεση από καρχαρία δέχτηκε ένας λουόμενος σε μαρίνα στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ειδικοτερα, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη μαρίνα της Naval Support Activity (NSA) Panama City, χώρο αναψυχής που εξυπηρετεί στρατιωτικούς και πολίτες. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της βάσης, ο άνδρας βρισκόταν στο νερό κοντά στη μαρίνα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματός του, όταν δέχθηκε την επίθεση.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη στιγμή της επίθεσης, κατέγραψαν τον τραυματία να καλεί σε βοήθεια, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί, με στιγμές πανικού να ακολουθούν μετά το συμβάν.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον άνδρα στο HCA Gulf Coast Hospital. Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα και στα δύο του χέρια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και πρόκειται για πολιτικό εργαζόμενο της βάσης, ηλικίας 25 έως 30 ετών, ο οποίος απασχολείται στις εγκαταστάσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

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