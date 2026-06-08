Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

Μια σπάνια παρουσία στη Μεσόγειο

Δημήτρης Δρίζος

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε υποβρυχίως για πρώτη φορά στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια αποστολής απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών.
  • Η υποβρύχια παρατήρηση του είδους στη Μεσόγειο είναι εξαιρετικά σπάνια και σημαντική για την επιστημονική έρευνα.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε στο Στενό της Σικελίας, περιοχή υψηλής βιοποικιλότητας και έντονης αλιείας.
  • Η παρουσία του καρχαρία υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από παράνομη αλιεία και ρύπανση.
  • Τα δεδομένα από αυτή την παρατήρηση προσφέρουν νέες γνώσεις για τη συμπεριφορά και κατανομή του απειλούμενου είδους στη Μεσόγειο.
Snapshot powered by AI

Πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε υποβρυχίως για πρώτη φορά, σε μια συνάντηση που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα του είδους.

Η εμφάνιση του καρχαρία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αποστολής της οργάνωσης Healthy Seas, όταν δύτες εργάζονταν για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών από ναυάγιο, ανοιχτά μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας.

Τη στιγμή της κατάδυσης, η ομάδα ήρθε αντιμέτωπη με τον ενήλικο μεγάλο λευκό καρχαρία, καταγράφοντας το περιστατικό σε βίντεο που, όπως αναφέρεται, αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη υποβρύχια παρατήρηση του είδους στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον.

33333.jpg

Μια σπάνια παρουσία στη Μεσόγειο

Αν και μεγάλοι λευκοί καρχαρίες έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί στην επιφάνεια της Μεσογείου, οι υποβρύχιες συναντήσεις από δύτες δεν είχαν μέχρι σήμερα καταγραφεί.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το είδος απαντάται συνήθως σε πιο εύκρατα και υποτροπικά ύδατα, όπως στον βορειοανατολικό Ειρηνικό, στη νότια Αφρική και στην Ωκεανία, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στη Μεσόγειο ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Στενού της Σικελίας, η οποία θεωρείται σημαντικός κόμβος βιοποικιλότητας, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο έντονα αλιευόμενες ζώνες της Μεσογείου.

Οι δύτες βρίσκονταν εκεί για την απομάκρυνση «διχτυών-φαντασμάτων», τα οποία εγκλωβίζουν θαλάσσια ζωή και επιβαρύνουν σοβαρά τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Εκπρόσωποι της αποστολής τόνισαν ότι η εμπειρία ήταν συγκλονιστική, επισημαίνοντας πως η παρουσία του καρχαρία δεν αναιρεί, αλλά αντίθετα ενισχύει τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων περιοχών.

Παράλληλα, ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τέτοιες παρατηρήσεις είναι κρίσιμες για την κατανόηση της κατανομής και της συμπεριφοράς ενός είδους που θεωρείται απειλούμενο.

Επιστημονικοί φορείς αναφέρουν ότι οι περισσότερες γνώσεις για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στη Μεσόγειο προέρχονται μέχρι σήμερα από αλιευμένα ή νεκρά δείγματα.

Η νέα καταγραφή, μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη του είδους και ενισχύει την αξία διατήρησης της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν παράξενο έντομο σε ελληνική σπηλιά και δεν μοιάζει με τίποτα από όσα ξέραμε

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Οικονομία: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

12:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Απαξιώνετε το προϊόν, στοχοποιείτε εργαζόμενους και παράγετε τοξικότητα»

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στη θεία η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής

12:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβλήθηκε επ'αόριστον η δίκη για την εκτέλεση της Σύμβασης 717

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Πώς κρυβόταν επί 27 χρόνια ο καταζητούμενος της Interpol για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Θεσσαλονίκη για τον αδόκητο θάνατο του εργαζόμενου στην καθαριότητα που είχε σώσει άστεγο από βέβαιο θάνατο

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης τεχνολογίας στην Τουρκία;

12:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 20χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα αφού δέχτηκε επίθεση με καυτό λάδι από συνάδελφο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό - Τι απάντησε για Σαμαρά - LIVE

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις ενστάσεις στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με... σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα: Το βίντεο με τους παίκτες που έγινε viral

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί 35 χρόνια μετά

12:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 – Φυσική: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάσχεση ουρανίου: Μπορούν οι ΗΠΑ να το πετύχουν στο Ιράν; Οι δύο προηγούμενες επιχειρήσεις «Άλσος» και «Ζαφείρι»

11:49LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Υψηλά ποσοστά, εντυπωσιακές μεταμφιέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά: Καραμανλής, Παυλόπουλος, Κακλαμάνης και πλήθος κόσμου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Ο μυστηριώδης φάκελος που έχουν οι Βρετανοί «δείχνει» τον ένοχο

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 200 τραυματίες - Ζημιές σε κτήρια και γέφυρες, προειδοποιήσεις για τσουνάμι

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί 35 χρόνια μετά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Φυσική και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

10:37LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: «Ναι, επιστρέφω!» - Το comeback στην τηλεόραση και ο μοναδικός όρος που έθεσε

10:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου ως σκλάβα για το Opus Dei»: Η ιστορία δύο αδελφών που ζούσαν μέσα στην καθολική αίρεση

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Οικονομία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Η στιγμή που ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε την πόλη Τζένεραλ Σάντος, γκρεμίζοντας κτήρια - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ