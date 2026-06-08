Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

Snapshot Ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε υποβρυχίως για πρώτη φορά στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια αποστολής απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών.

Η υποβρύχια παρατήρηση του είδους στη Μεσόγειο είναι εξαιρετικά σπάνια και σημαντική για την επιστημονική έρευνα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο Στενό της Σικελίας, περιοχή υψηλής βιοποικιλότητας και έντονης αλιείας.

Η παρουσία του καρχαρία υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από παράνομη αλιεία και ρύπανση.

Τα δεδομένα από αυτή την παρατήρηση προσφέρουν νέες γνώσεις για τη συμπεριφορά και κατανομή του απειλούμενου είδους στη Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε υποβρυχίως για πρώτη φορά, σε μια συνάντηση που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα του είδους.

Η εμφάνιση του καρχαρία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αποστολής της οργάνωσης Healthy Seas, όταν δύτες εργάζονταν για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών από ναυάγιο, ανοιχτά μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας.

Τη στιγμή της κατάδυσης, η ομάδα ήρθε αντιμέτωπη με τον ενήλικο μεγάλο λευκό καρχαρία, καταγράφοντας το περιστατικό σε βίντεο που, όπως αναφέρεται, αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη υποβρύχια παρατήρηση του είδους στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον.

Μια σπάνια παρουσία στη Μεσόγειο

Αν και μεγάλοι λευκοί καρχαρίες έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί στην επιφάνεια της Μεσογείου, οι υποβρύχιες συναντήσεις από δύτες δεν είχαν μέχρι σήμερα καταγραφεί.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το είδος απαντάται συνήθως σε πιο εύκρατα και υποτροπικά ύδατα, όπως στον βορειοανατολικό Ειρηνικό, στη νότια Αφρική και στην Ωκεανία, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στη Μεσόγειο ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Στενού της Σικελίας, η οποία θεωρείται σημαντικός κόμβος βιοποικιλότητας, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις πιο έντονα αλιευόμενες ζώνες της Μεσογείου.

Οι δύτες βρίσκονταν εκεί για την απομάκρυνση «διχτυών-φαντασμάτων», τα οποία εγκλωβίζουν θαλάσσια ζωή και επιβαρύνουν σοβαρά τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Εκπρόσωποι της αποστολής τόνισαν ότι η εμπειρία ήταν συγκλονιστική, επισημαίνοντας πως η παρουσία του καρχαρία δεν αναιρεί, αλλά αντίθετα ενισχύει τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων περιοχών.

Παράλληλα, ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τέτοιες παρατηρήσεις είναι κρίσιμες για την κατανόηση της κατανομής και της συμπεριφοράς ενός είδους που θεωρείται απειλούμενο.

Επιστημονικοί φορείς αναφέρουν ότι οι περισσότερες γνώσεις για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στη Μεσόγειο προέρχονται μέχρι σήμερα από αλιευμένα ή νεκρά δείγματα.

Η νέα καταγραφή, μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη του είδους και ενισχύει την αξία διατήρησης της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής.

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