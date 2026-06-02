Βραζιλία: 11χρονος έχασε το πόδι του από επίθεση καρχαρία

Το αγοράκι υπέστη βαρύτατα τραύματα στην αριστερή πλευρά του σώματός του όταν το θαλάσσιο κήτος τού επιτέθηκε στο ισχίο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ένα 11χρονο παιδί δέχτηκε επίθεση από καρχαρία σε πολυσύχναστη παραλία της Βραζιλίας και υπέστη βαριά τραύματα στο αριστερό ισχίο.
  • Το παιδί ακρωτηριάστηκε στο αριστερό πόδι και διασώθηκε άμεσα από άνδρες που το ανέσυραν στην ακτή.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.
  • Μάρτυρες και συγγενείς περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές της επίθεσης και την προσπάθεια διάσωσης του παιδιού.
Επίθεση από καρχαρία δέχτηκε ένα 11χρονο παιδί στη Βραζιλία, την ώρα που κολυμπούσε σε πολυσύχναστη παραλία με τους φίλους του.

Το αγοράκι υπέστη βαρύτατα τραύματα στην αριστερή πλευρά του σώματός του όταν το θαλάσσιο κήτος τού επιτέθηκε στο ισχίο. Ο 11χρονος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες εκλιπαρούσε με όση δύναμη είχε τους διασώστες να μην το αφήσουν να πεθάνει.

Το παιδί διασώθηκε και άμεσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τη κατάστασή της υγείας του να κρίνεται σταθερή. Βίντεο από το σημείο δείχνει μια ομάδα ανδρών να ανασύρει τον 11χρονο στην ακτή καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Ο θείος του παιδιού, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές της επίθεσης. «Ήμασταν όλοι μέσα στη θάλασσα πριν από την επίθεση, και είχα μόλις βγει από το νερό αφήνοντας τα παιδιά μέσα στη θάλασσα», είπε.

«Μετά άκουσα έναν παράξενο θόρυβο, και όταν γύρισα, το μόνο που μπορούσα να δω ήταν αίμα. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και έτρεξα μέσα στο νερό για να βγάλω τον ανιψιό μου έξω. Είχε τις αισθήσεις του και απλώς συνέχιζε να με εκλιπαρεί να μην τον αφήσω να πεθάνει».

