Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ Ρεμπέκα Γκρίνσπαν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους η κ. Γκρίνσπαν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και ανέλυσε το όραμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και τη στήριξη της χώρας μας στην πολυμέρεια.

