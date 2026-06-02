Συνάντηση Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του γγ του ΟΗΕ Ρεμπέκα Γκρίνσπαν
Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και ανέλυσε το όραμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
- Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρόγραμμά της ως υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
- Η υποψήφια ανέλυσε το όραμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Ο πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας στην πολυμέρεια.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Στο πλαίσιο της συνάντησής τους η κ. Γκρίνσπαν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και ανέλυσε το όραμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και τη στήριξη της χώρας μας στην πολυμέρεια.
