Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον επισημοποίησαν το ειδύλλιό τους με την πρώτη τους κοινή ανάρτηση

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως επισημοποίησαν δημόσια τη σχέση τους, έπειτα από μήνες φημών ότι είναι ζευγάρι, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης βόλτας με ποδήλατο.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και ο 41χρονος οδηγός της F1 έδειχναν πιο αγαπημένοι από ποτέ σε selfie που ανήρτησαν στα social media.

Το Κιμ και ο Λιούις φέρεται να είναι μαζί από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ το περιβάλλον τους κάνει λόγο για έναν «έντονο» έρωτα, ο οποίος έχει μονοπωλήσει τα πρωτοσέλιδα.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton ? pic.twitter.com/yeeN53JUnz

— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) June 1, 2026



Τον περασμένο μήνα, ο Λιούις Χάμιλτον, η Κιμ Καρντάσιαν και τα παιδιά της εθεάθησαν σε οικογενειακό δείπνο. Τώρα, η ιδρύτρια της SKIMS έδωσε ακόμη μία μικρή «ματιά» στη σχέση τους μέσα από μια πρόσφατη βόλτα με ποδήλατο.

Στη φωτογραφία, η Κιμ φαίνεται να προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία της, φορώντας τεράστια επώνυμα γυαλιά ηλίου και έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα σε μια κομψή πλεξούδα. Δείχνει χαρούμενη και χαλαρή, ενώ ο σταρ της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, φορώντας καπέλο και T-shirt, χαμογελά επίσης πλατιά.

