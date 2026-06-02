Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον επισημοποίησαν το ειδύλλιό τους με την πρώτη τους κοινή ανάρτηση
Η selfie της Καρντάσιαν από την ποδηλατάδα με τον οδηγό της F1
Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως επισημοποίησαν δημόσια τη σχέση τους, έπειτα από μήνες φημών ότι είναι ζευγάρι, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης βόλτας με ποδήλατο.
Η 45χρονη επιχειρηματίας και ο 41χρονος οδηγός της F1 έδειχναν πιο αγαπημένοι από ποτέ σε selfie που ανήρτησαν στα social media.
Το Κιμ και ο Λιούις φέρεται να είναι μαζί από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ το περιβάλλον τους κάνει λόγο για έναν «έντονο» έρωτα, ο οποίος έχει μονοπωλήσει τα πρωτοσέλιδα.
Τον περασμένο μήνα, ο Λιούις Χάμιλτον, η Κιμ Καρντάσιαν και τα παιδιά της εθεάθησαν σε οικογενειακό δείπνο. Τώρα, η ιδρύτρια της SKIMS έδωσε ακόμη μία μικρή «ματιά» στη σχέση τους μέσα από μια πρόσφατη βόλτα με ποδήλατο.
Στη φωτογραφία, η Κιμ φαίνεται να προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία της, φορώντας τεράστια επώνυμα γυαλιά ηλίου και έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα σε μια κομψή πλεξούδα. Δείχνει χαρούμενη και χαλαρή, ενώ ο σταρ της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, φορώντας καπέλο και T-shirt, χαμογελά επίσης πλατιά.