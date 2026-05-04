Είναι μικροσκοπική και κοστίζει $100.000: Η τσάντα της Κιμ Καρντάσιαν που έκανε αίσθηση

Η Κιμ Καρντάσιαν εθεάθη πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε την παράσταση του «The Fear of 13» και —όπως ήταν αναμενόμενο— τράβηξε τα βλέμματα με μια τσάντα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η μικρότερη στον κόσμο.

Φωτογραφίες της 45χρονης σταρ από την Κυριακή 3 Μαΐου τη δείχνουν να κρατά ένα αξεσουάρ που, σύμφωνα με το Page Six, πρόκειται για το Hermès Kellymorphose Sac Bijou — μια δημιουργία του καλλιτεχνικού διευθυντή Pierre Hardy για τον οίκο Hermès το 2021.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα πολυτελούς μεταπώλησης Janefinds, το εξαιρετικά μικροσκοπικό κομμάτι έχει σχεδιαστεί για να φοριέται ως κολιέ, crossbody ή ακόμη και ως charm. Ωστόσο, η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε να αφαιρέσει την αλυσίδα και να το κρατήσει σαν κανονική τσάντα, δίνοντάς του έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα.

Παρά το μέγεθός του, το αξεσουάρ μπορεί να φτάσει έως και τα 99.950 δολάρια στην αγορά — γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα περιζήτητο στους κύκλους της υψηλής μόδας.

Η Κιμ επέλεξε για την εμφάνισή της ένα φόρεμα εμπνευσμένο από το cheongsam, δημιουργία του Christian Dior διά χειρός John Galliano από τη συλλογή Φθινόπωρο 1997. Το σχέδιο ξεχώριζε για τα φλοράλ μοτίβα, τον ψηλό λαιμό με διακοσμητικά στοιχεία και το έντονο σκίσιμο, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κομψό κότσο.

Η Δευτέρα 4 Μαΐου αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση της μόδας με το Met Gala 2026, για το οποίο η Καρντάσιαν βρίσκεται —όπως όλα δείχνουν— στη Νέα Υόρκη. Η επιχειρηματίας και τηλεοπτική περσόνα δίνει το «παρών» στη λαμπερή διοργάνωση εδώ και 13 χρόνια, από το ντεμπούτο της το 2013, όταν ήταν έγκυος στην κόρη της, North West.

Kim Kardashian’s itty-bitty Hermès bag has a humongous price tag https://t.co/79sQVuV7DS pic.twitter.com/52H5IuNMDS

— Page Six (@PageSix) May 4, 2026



Κάθε εμφάνισή της στο Met Gala αποκτά πολιτισμική βαρύτητα, ωστόσο καμία δεν προκάλεσε τόσο έντονο θόρυβο όσο εκείνη τη χρονιά που φόρεσε το αυθεντικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε — το ίδιο που είχε φορέσει για να τραγουδήσει στον John F. Kennedy στις 19 Μαΐου 1962.

Η 45χρονη σταρ, που εκείνη τη χρονιά εμφανίστηκε στο gala μαζί με τον τότε σύντροφό της Pete Davidson, υπεβλήθη σε σημαντική σωματική μεταμόρφωση για να χωρέσει στο ιστορικό ένδυμα.

«Το δοκίμασα και δεν μου έκανε. Είπα “δώστε μου τρεις εβδομάδες”. Έπρεπε να χάσω περίπου 7 κιλά», είχε δηλώσει στη Vogue το 2022. «Ήταν τεράστια πρόκληση, σαν να προετοιμάζομαι για ρόλο σε ταινία. Ήμουν αποφασισμένη να τα καταφέρω. Δεν κατανάλωσα υδατάνθρακες ή ζάχαρη για περίπου τρεις εβδομάδες».

