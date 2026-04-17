Κιμ Καρντάσιαν: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις στο Coachella - Η φωτογραφία με τον Χάμιλτον που συζητήθηκε

Στιγμιότυπα από το φετινό Coachella μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν, τραβώντας τα βλέμματα όχι μόνο για το στιλ της αλλά και για μια διακριτική, αλλά αποκαλυπτική στιγμή με τον Λιούις Χάμιλτον.

Στη σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε, η Καρντάσιαν εμφανίζεται με ένα μαύρο κορμάκι, συνδυασμένο με μαύρο δερμάτινο παντελόνι, δημιουργώντας ένα έντονο λουκ. Το outfit ολοκλήρωσε με πολλαπλά ασημένια κολιέ με σταυρούς, δίνοντας μια ξεχωριστή πινελιά.

Σε ορισμένα καρέ, επέλεξε να καλύψει το πρόσωπό της με ένα μαντήλι τύπου Harley-Davidson, δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη εμφάνιση.

Η «κρυφή» στιγμή με τον Hamilton

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, η λεπτομέρεια δεν πέρασε απαρατήρητη ήταν το χέρι του Χάμιλτον το οποίο, διακρίνεται να αγκαλιάζει τη μέση της Καρντάσιαν, ενώ εκείνη κάθεται στην αγκαλιά του μέσα σε ένα golf cart.

Η Κιμ Καρντάσιαν σε στιγμιότυπο που φαίνεται να επιβεβαιώνει την σχέση της με τον Hamilton

Η εικόνα, αν και διακριτική, λειτούργησε σαν «επιβεβαίωση» για πολλούς θαυμαστές, ενισχύοντας τις φήμες ότι οι δυο τους είναι κάτι περισσότερο από φίλοι.

Κοινές εμφανίσεις και στιγμές στο φεστιβάλ

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Καρντάσιαν ποζάρει χαμογελαστή με φίλους, απολαμβάνοντας φαγητό και ποτό πριν κατευθυνθούν στη συναυλία του Τζάστιν Μπίμπερ, που αποτέλεσε και το αποκορύφωμα της βραδιάς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν το ζευγάρι να βρίσκεται μαζί και μέσα στο πλήθος της συναυλίας, επιβεβαιώνοντας ότι πέρασαν μεγάλο μέρος του φεστιβάλ μαζί.

Από το Τόκιο στο Coachella

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους εμφανίζονται μαζί. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Χάμιλτον είχε δημοσιεύσει βίντεο από κοινή τους βόλτα στο Τόκιο με ένα Ferrari F40, επισημοποιώντας τη σχέση τους, έμμεσα από το Instagram.

H Κιμ Καρντάσιαν στο Coachella

Στο βίντεο, η Καρντάσιαν εμφανίζεται ενθουσιασμένη από την εμπειρία, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσο «τρελή» ήταν εκείνη η βόλτα.

Το ταξίδι και η αποδοχή από την οικογένεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε ταξιδέψει μαζί στην Ιαπωνία τον Μάρτιο, μαζί με τα παιδιά της Καρντάσιαν, που έχει αποκτήσει με τον Kanye West.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Χάμιλτον έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις του οικογενειακού της κύκλου, με τους κοντινούς της ανθρώπους να τον θεωρούν έναν «χαλαρό και θετικό άνθρωπο».

Συνεχίζονται οι φήμες για τη σχέση

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση, οι συνεχείς κοινές εμφανίσεις και τα στιγμιότυπα στα social media αφήνουν όλο και λιγότερα περιθώρια αμφιβολίας.

