Kim Kardashian - Lewis Hamilton: Η ρομαντική απόδραση που «ξεσκέπασε» το μυστικό ειδύλλιο

Kim Kardashian και Lewis Hamilton εντοπίστηκαν μαζί για πρώτη φορά στο πολυτελές Estelle Manor το Σάββατο (31/1), μετά από φήμες που τους θέλουν να είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες.

Η άφιξή τους στο πεντάστερο resort των Cotswolds έγινε με ολόκληρη μοτο-πομπή – και οι paparazzi δεν έχασαν στιγμή.

Η 45χρονη Kim εμφανίστηκε αψεγάδιαστη, φορώντας καφέ suede trench coat, γυαλιά ηλίου και ψηλοτάκουνα, κρατώντας τη θρυλική Hermes JPG Birkin.

Moment Kim Kardashian and Lewis Hamilton are pictured together for the first time as they arrive at Estelle Manor as it's claimed they're enjoying a 'secret romance' https://t.co/3FG1DZ3oFg — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 2, 2026

Ο 41χρονος superstar της F1, Lewis Hamilton έφτασε λίγο αργότερα, ντυμένος casual με γκρι αθλητική φόρμα και μπότες.

Η Kim είχε φτάσει νωρίτερα στη Βρετανία με το ιδιωτικό της jet αξίας £100 εκατομμυρίων. Η άφιξή της έγινε στο Oxford Airport το απόγευμα του Σαββάτου (31/1), ενώ ο Lewis προσγειώθηκε με ελικόπτερο από το Λονδίνο μία ώρα αργότερα.

Inside the luxe hotel where Kim Kardashian and Lewis Hamilton spent ‘very romantic’ weekend https://t.co/tzlbrLjUvh pic.twitter.com/ZqZ9LtiI1O — Page Six (@PageSix) February 2, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, το ζευγάρι διέμεινε σε δωμάτιο του κεντρικού κτηρίου – αξίας άνω των £1,000 τη νύχτα – ενώ απόλαυσε ιδιωτικό δείπνο και μασάζ για ζευγάρια.

Η αναχώρηση έγινε την Κυριακή στις 11 π.μ., με τον Lewis να βγαίνει από την κεντρική είσοδο και την Kim να αναχωρεί διακριτικά από μια πλαϊνή έξοδο.

Μια φιλία που έγινε κάτι...παραπάνω;

Η διάσημη επιχειρηματίας και ο σταρ της F1 γνωρίζονται χρόνια – ήταν φίλοι από το 2014, όταν εμφανίστηκαν μαζί με τους τότε συντρόφους τους, Kanye West και Nicole Scherzinger, στα «GQ Men of the Year Awards» στο Λονδίνο.

Η Kim Kardashian / AP

Το 2015, ο Kanye είχε καλέσει τον Lewis για το Πάσχα, λέγοντας: «Ο Lewis Hamilton είναι στο σπίτι μου, παίζουμε μουσική στο στούντιο. Όλη η οικογένεια είναι εκεί – η οικογένεια της γυναίκας μου, οι φίλοι μου…».

Ο Lewis Hamilton / AP

Οι δύο τους έχουν ξαναβρεθεί δημόσια, με highlight την κοινή εμφάνιση στα «Wall Street Journal Innovator Awards 2021», όπου ο Lewis έγραψε στο Instagram:

«Τι τιμή να αναγνωρίζεσαι ανάμεσα σε τόσο ταλέντο – όπως η Kim Kardashian και η Kim Jones με τα Skims και η επαναστατική Maya Lin στον χώρο της τέχνης».

