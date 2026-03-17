Ο Πούτιν αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά την «εξόντωση» του Χαμενεΐ - Ψηφιακό μπλακ άουτ στη Μόσχα

Ένα σκοτεινό ψηφιακό πέπλο έχει πέσει πάνω από τη Μόσχα, αποκαλύπτοντας μόνο ένα στοιχείο: την όλο και μεγαλύτερη ψυχολογική ανασφάλεια στην οποία ζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την τελευταία εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε πλήρη διακοπή της κινητής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ολόκληρη την πρωτεύουσα, μια σύγχρονη μητρόπολη με πάνω από 13 εκατομμύρια κατοίκους.

Η απόφαση αυτή δεν ανακοινώθηκε ποτέ, εφαρμόστηκε ξαφνικά για λόγους ασφάλειας που δεν διευκρινίστηκαν, και η διάρκειά της παραμένει άγνωστη, όπως μεταδίδει η ιταλική Corriere della Sera.

Η ολοένα αυστηρότερη λογοκρισία στο Διαδίκτυο προστίθεται στα μέτρα περιορισμού των τελευταίων μηνών. Από το καλοκαίρι, το Κρεμλίνο είχε περιορίσει σταδιακά και ουσιαστικά μπλοκάρει εφαρμογές μηνυμάτων που θεωρούνται δύσκολες στον έλεγχο, όπως το WhatsApp και το Telegram, αλλά και κοινωνικές πλατφόρμες όπως το YouTube. Η απαγόρευση του Telegram προκάλεσε προβλήματα ακόμα και στους Ρώσους στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα που δημιούργησε ο εξόριστος πλέον Pavel Durov για επικοινωνία.

Αντί του “παλιού” Διαδικτύου που ήταν ελεγχόμενο αλλά ακόμη λειτουργικό, η ρωσική ηγεσία προώθησε την κυκλοφορία ενός νέου δικτύου κοινωνικής επικοινωνίας, υπό τον έλεγχο ανθρώπων εξαιρετικά κοντά στον Πούτιν. Η πλατφόρμα, που λανσαρίστηκε πριν ένα χρόνο και ονομάζεται Max, ελέγχεται από την κρατική εταιρεία VKontakte. Οι διαχειριστές της Max περιλαμβάνουν τον προσωπικό τραπεζίτη του Πούτιν Stepan Kovalchuk, τον Vladimir Kyriyenko (γιο του αναπληρωτή επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης) και τον Mikhail Shelomov (γιο ξαδέρφου του προέδρου).

Το ψηφιακό μπλακάουτ στη Μόσχα, την καρδιά της ρωσικής οικονομίας, εισάγει την πόλη σε άγνωστα νερά. Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή κινητικό browser έχει σταματήσει. Εκτός περιοχών με Wi-Fi, είναι αδύνατο να γίνουν πληρωμές σε καταστήματα με κάρτα ή εφαρμογή, να καλέσει κανείς ταξί ή υπηρεσία μεταφοράς/παράδοσης μέσω app, ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα μηνυμάτων. Πρόκειται για μια υποχώρηση δεκαετιών, πίσω στην εποχή που ο Πούτιν και πρώην πράκτορες του KGB ήταν ακόμη σχετικά νέοι. Οι απώλειες για την οικονομία της Μόσχας ξεπερνούν ήδη τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την κινητή σύνδεση να βλέπουν το τζίρο τους να καταρρέει.

Η απόφαση αυτή φαίνεται να συνδυάζει διάφορους παράγοντες: τις βαθιές φοβίες του Πούτιν, την πολιτική χειραγώγηση και τον έλεγχο μέσω μιας κλειστής ομάδας ολιγαρχών. Ο Πούτιν φαίνεται να έχει τραυματιστεί ψυχολογικά από τον τρόπο με τον οποίο Ισραηλινοί και Αμερικανοί χρησιμοποίησαν το τοπικό κινητό δίκτυο της Τεχεράνης για τη δολοφονία ηγετών όπως ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζάνι, παρακολουθώντας τις κινήσεις τους.

Τέλος, το μέτρο εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των ολιγαρχών που αποτελούν την προσωπική “προεδρική φρουρά” του Πούτιν. Ο Kovalchuk, επιχειρηματίας πίσω από την εφαρμογή Max, είναι ο πιο κοντινός στον Πούτιν. Η κατάργηση κάθε άλλης ιδιωτικής πλατφόρμας ικανοποιεί την “απληστία” των λίγων που ελέγχουν την πληροφόρηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες για τους κατοίκους της Μόσχας, ολόκληρης της Ρωσίας και φυσικά για την Ουκρανία.

Πηγή: Corriere della Sera