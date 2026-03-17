Ο Πούτιν αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά την «εξόντωση» του Χαμενεΐ - Ψηφιακό μπλακ άουτ στη Μόσχα

Newsbomb

Το Κρεμλίνο στην Μόσχα της Ρωσίας, την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σκοτεινό ψηφιακό πέπλο έχει πέσει πάνω από τη Μόσχα, αποκαλύπτοντας μόνο ένα στοιχείο: την όλο και μεγαλύτερη ψυχολογική ανασφάλεια στην οποία ζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την τελευταία εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε πλήρη διακοπή της κινητής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ολόκληρη την πρωτεύουσα, μια σύγχρονη μητρόπολη με πάνω από 13 εκατομμύρια κατοίκους.

Η απόφαση αυτή δεν ανακοινώθηκε ποτέ, εφαρμόστηκε ξαφνικά για λόγους ασφάλειας που δεν διευκρινίστηκαν, και η διάρκειά της παραμένει άγνωστη, όπως μεταδίδει η ιταλική Corriere della Sera.

Η ολοένα αυστηρότερη λογοκρισία στο Διαδίκτυο προστίθεται στα μέτρα περιορισμού των τελευταίων μηνών. Από το καλοκαίρι, το Κρεμλίνο είχε περιορίσει σταδιακά και ουσιαστικά μπλοκάρει εφαρμογές μηνυμάτων που θεωρούνται δύσκολες στον έλεγχο, όπως το WhatsApp και το Telegram, αλλά και κοινωνικές πλατφόρμες όπως το YouTube. Η απαγόρευση του Telegram προκάλεσε προβλήματα ακόμα και στους Ρώσους στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα που δημιούργησε ο εξόριστος πλέον Pavel Durov για επικοινωνία.

Αντί του “παλιού” Διαδικτύου που ήταν ελεγχόμενο αλλά ακόμη λειτουργικό, η ρωσική ηγεσία προώθησε την κυκλοφορία ενός νέου δικτύου κοινωνικής επικοινωνίας, υπό τον έλεγχο ανθρώπων εξαιρετικά κοντά στον Πούτιν. Η πλατφόρμα, που λανσαρίστηκε πριν ένα χρόνο και ονομάζεται Max, ελέγχεται από την κρατική εταιρεία VKontakte. Οι διαχειριστές της Max περιλαμβάνουν τον προσωπικό τραπεζίτη του Πούτιν Stepan Kovalchuk, τον Vladimir Kyriyenko (γιο του αναπληρωτή επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης) και τον Mikhail Shelomov (γιο ξαδέρφου του προέδρου).

Το ψηφιακό μπλακάουτ στη Μόσχα, την καρδιά της ρωσικής οικονομίας, εισάγει την πόλη σε άγνωστα νερά. Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή κινητικό browser έχει σταματήσει. Εκτός περιοχών με Wi-Fi, είναι αδύνατο να γίνουν πληρωμές σε καταστήματα με κάρτα ή εφαρμογή, να καλέσει κανείς ταξί ή υπηρεσία μεταφοράς/παράδοσης μέσω app, ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα μηνυμάτων. Πρόκειται για μια υποχώρηση δεκαετιών, πίσω στην εποχή που ο Πούτιν και πρώην πράκτορες του KGB ήταν ακόμη σχετικά νέοι. Οι απώλειες για την οικονομία της Μόσχας ξεπερνούν ήδη τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την κινητή σύνδεση να βλέπουν το τζίρο τους να καταρρέει.

Η απόφαση αυτή φαίνεται να συνδυάζει διάφορους παράγοντες: τις βαθιές φοβίες του Πούτιν, την πολιτική χειραγώγηση και τον έλεγχο μέσω μιας κλειστής ομάδας ολιγαρχών. Ο Πούτιν φαίνεται να έχει τραυματιστεί ψυχολογικά από τον τρόπο με τον οποίο Ισραηλινοί και Αμερικανοί χρησιμοποίησαν το τοπικό κινητό δίκτυο της Τεχεράνης για τη δολοφονία ηγετών όπως ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζάνι, παρακολουθώντας τις κινήσεις τους.

Τέλος, το μέτρο εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των ολιγαρχών που αποτελούν την προσωπική “προεδρική φρουρά” του Πούτιν. Ο Kovalchuk, επιχειρηματίας πίσω από την εφαρμογή Max, είναι ο πιο κοντινός στον Πούτιν. Η κατάργηση κάθε άλλης ιδιωτικής πλατφόρμας ικανοποιεί την “απληστία” των λίγων που ελέγχουν την πληροφόρηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες για τους κατοίκους της Μόσχας, ολόκληρης της Ρωσίας και φυσικά για την Ουκρανία.

Πηγή: Corriere della Sera

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41TRAVEL

Στην έβδομη θέση με ανοδική πορεία το λιμάνι στο Κατάκολο το 2025

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επιθέσεις στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς - Υπό πολιορκία drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ - «Βόμβες» Τραμπ για ΝΑΤΟ

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη: Ο πολιτισμός προνομιακό πεδίο συνεργασίας, στις σχέσεις Ελλάδας- Μολδαβίας

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω συγκρούσεων - Πόλη-«φάντασμα» η Ιερουσαλήμ

20:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν το αρχαιότερο γνωστό απολιθωμένο δέρμα στον κόσμο - Άνηκε σε είδος ερπετού που έζησε πριν από τους δεινόσαυρους

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας μετά την «εξόντωση» του Χαμενεΐ - Ψηφιακό μπλακ άουτ στη Μόσχα

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

20:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε δίκτυο εμπορίας ανθρώπων με εκτιμώμενα κέρδη 5 εκατ. ευρώ

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Optima Bank εξαγοράζει την Euroxx Χρηματιστηριακή

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Λαμίας: Μεγάλες καθυστερήσεις στα Οινόφυτα

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Απόπειρα αρπαγής 10χρονου παιδιού

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κουκουλόπουλος διαδέχεται τον Κωνσταντινόπουλο στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε σούπερ μάρκετ

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ: Κερδίσαμε τον πόλεμο με το Ιράν αλλά θα συνεχίσουμε

19:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Συνελήφθη 41χρονος για απόπειρα δολοφονίας 43χρονου

19:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Παρουσιάστηκε ο νέος κόμβος Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ - Αναλυτής: «Δεν αποκλείεται»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος για Τζο Κεντ: «Λάθος οι ισχυρισμοί του ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή» - Ήταν αδύναμος, λέει ο Τραμπ

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή νεαρών στην Κυψέλη – Βίντεο ντοκουμέντο

18:59ΕΥ ΖΗΝ

Ο “κανόνας μετά τις 18:30”: Η απλή συνήθεια που καταπραΰνει το άγχος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

17:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Απόπειρα αρπαγής 10χρονου παιδιού

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πρέπει να σκεφτούμε την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ»

10:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή νεαρών στην Κυψέλη – Βίντεο ντοκουμέντο

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Λαμίας: Μεγάλες καθυστερήσεις στα Οινόφυτα

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε σούπερ μάρκετ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Ελληνικό φορτηγό πλοίο «καταφύγιο» για χιλιάδες γλάρους – Αντιλαμβάνονται την απειλή των drones πριν ηχήσουν οι σειρήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ