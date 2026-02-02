Κιμ Καρντάσιαν: «Έχω να πατήσω στο σούπερ μάρκετ εδώ και έξι χρόνια» - Η απρόσμενη εξομολόγησή της

Μια απρόσμενη προσωπική αποκάλυψη έκανε η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία παραδέχτηκε ότι έχει να πάει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ εδώ και έξι χρόνια, προκαλώντας έκπληξη αλλά και χιουμοριστικά σχόλια.

Η 45χρονη μίλησε ανοιχτά στο podcast «Khloe in Wonder Land» - στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 28 Ιανουαρίου - συμμετέχοντας στο γνωστό παιχνίδι «When Was the Last Time». Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ, με την Κιμ να θυμάται ότι η πιο πρόσφατη επίσκεψή της ήταν πριν από έξι χρόνια, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της οικογενειακής τους εκπομπής.

«Νομίζω ότι πήγαμε στο Erewhon (γνωστή αλυσίδα) για το show πριν έξι χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει λίγο αργότερα ότι πριν από αυτό ίσως να είχαν περάσει ακόμη και 12 χρόνια. Αφού το σκέφτηκε καλύτερα, κατέληξε πως η τελευταία της πραγματική εμπειρία σε σούπερ μάρκετ μπορεί να ήταν πριν από… 15 χρόνια.

Η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, δεν έκρυψε την έκπληξή της, αντιδρώντας έντονα στη δήλωση της Κιμ, ενώ αστειεύτηκε προτείνοντάς της μετά το τέλος του podcast να πάνε μαζί μια βόλτα στο πιο κοντινό σούπερ μάρκετ, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το στούντιο.

Kim Kardashian Admits She Hasn’t Been Grocery Shopping in 6 Years????



On a recent episode of Khloé Kardashian's podcast, 'Khloé In Wonder Land,' Kim Kardashian reveals the everyday tasks she doesn’t do. pic.twitter.com/ueiyuVR71N — Hollywood Hypes (@Hollywoodhypes) January 30, 2026

Παρά την πολυετή «αποχή» της από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να ξαναζήσει την εμπειρία - υπό συγκεκριμένες συνθήκες. «Παρακαλάω το Ralphs να κλείσει για να μπορέσω να κυκλοφορήσω άνετα, ολομόναχη μέσα σε αυτό», είπε αστειευόμενη, προσθέτοντας πάντως ότι θα το τολμούσε.

Kim Kardashian says she hasn't been to a Grocery store in 15 years, that's long tbh! ? pic.twitter.com/gkP1bGs5Xx — ?Beno10 (@Beno10_MFC) January 30, 2026

Σε επόμενη ερώτηση αποκάλυψε ότι μια συνήθεια που δεν έχει εγκαταλείψει είναι οι επισκέψεις στο εμπορικό κέντρο, κυρίως μαζί με τα παιδιά της. «Πηγαίνω συνέχεια στο mall. Πήγα και πριν από δύο μέρες. Πηγαίνουμε για να πάρουμε σπόρους acai», ανέφερε.

Το στιγμιότυπο στο 34:34:

