Κιμ Καρντάσιαν: «Έχω να πατήσω στο σούπερ μάρκετ εδώ και έξι χρόνια» - Η απρόσμενη εξομολόγησή της
Η 45χρονη αποκάλυψε ότι η τελευταία της επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ έγινε για τις ανάγκες των γυρισμάτων της οικογενειακής τους εκπομπής, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media
Μια απρόσμενη προσωπική αποκάλυψη έκανε η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία παραδέχτηκε ότι έχει να πάει για ψώνια στο σούπερ μάρκετ εδώ και έξι χρόνια, προκαλώντας έκπληξη αλλά και χιουμοριστικά σχόλια.
Η 45χρονη μίλησε ανοιχτά στο podcast «Khloe in Wonder Land» - στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 28 Ιανουαρίου - συμμετέχοντας στο γνωστό παιχνίδι «When Was the Last Time». Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ, με την Κιμ να θυμάται ότι η πιο πρόσφατη επίσκεψή της ήταν πριν από έξι χρόνια, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της οικογενειακής τους εκπομπής.
«Νομίζω ότι πήγαμε στο Erewhon (γνωστή αλυσίδα) για το show πριν έξι χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει λίγο αργότερα ότι πριν από αυτό ίσως να είχαν περάσει ακόμη και 12 χρόνια. Αφού το σκέφτηκε καλύτερα, κατέληξε πως η τελευταία της πραγματική εμπειρία σε σούπερ μάρκετ μπορεί να ήταν πριν από… 15 χρόνια.
Η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, δεν έκρυψε την έκπληξή της, αντιδρώντας έντονα στη δήλωση της Κιμ, ενώ αστειεύτηκε προτείνοντάς της μετά το τέλος του podcast να πάνε μαζί μια βόλτα στο πιο κοντινό σούπερ μάρκετ, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το στούντιο.
Παρά την πολυετή «αποχή» της από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να ξαναζήσει την εμπειρία - υπό συγκεκριμένες συνθήκες. «Παρακαλάω το Ralphs να κλείσει για να μπορέσω να κυκλοφορήσω άνετα, ολομόναχη μέσα σε αυτό», είπε αστειευόμενη, προσθέτοντας πάντως ότι θα το τολμούσε.
Σε επόμενη ερώτηση αποκάλυψε ότι μια συνήθεια που δεν έχει εγκαταλείψει είναι οι επισκέψεις στο εμπορικό κέντρο, κυρίως μαζί με τα παιδιά της. «Πηγαίνω συνέχεια στο mall. Πήγα και πριν από δύο μέρες. Πηγαίνουμε για να πάρουμε σπόρους acai», ανέφερε.
Το στιγμιότυπο στο 34:34: