North West: Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν έβαλε μαύρες θήκες στα δόντια και διαμαντένιο κολιέ

Με ένα ακόμη τολμηρό look, εμφανίστηκε η North West, η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ σε νέα βίντεο που ανέβηκαν το Σάββατο στον κοινό λογαριασμό «Kim and North» στο TikTok.

Στα βίντεο, η North δείχνει ένα piercing στη μύτη, μαύρα grills στα δόντια και μακριά τιρκουάζ μαλλιά, συνδυάζοντας το στιλ της με πλισέ γκρι μίνι φούστα, λευκό oversized T-shirt, μαύρες γούνινες μπότες και καρφωτά βραχιόλια.

Την παράσταση, ωστόσο, κλέβει το εντυπωσιακό κολιέ με νεκροκεφαλή, διακοσμημένο με διαμάντια συνολικού βάρους 106 καρατίων, το οποίο της χάρισε η μητέρα της για τα Χριστούγεννα.

Η North εμφανίζεται να διασκεδάζει και να χορεύει μαζί με φίλη της, κάνοντας lip-sync σε διάφορα τραγούδια. Σε ένα από τα βίντεο έγραψε στη λεζάντα: «We da real rockstars».

Τον προηγούμενο μήνα, η North απάντησε σε επικριτικά σχόλια για piercing στο δάχτυλο, ανεβάζοντας βίντεο στο TikTok, λέγοντας: «Γιατί κλαις; Πόσο χρονών είσαι; Συνέλθε».

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με την κριτική που δέχεται η κόρη της, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή της «έξυπνη απάντηση».

Σε συνέντευξή της στο Complex, η Καρντάσιαν εξήγησε ότι η North και οι φίλες της αγαπούν να πειραματίζονται με looks, κοστούμια, ψεύτικα τατουάζ και piercings.

Η North West έχει απασχολήσει ξανά τα μέσα με τις εμφανίσεις της, όπως όταν εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμα φρύδια δίπλα στη μητέρα της στο Nobu στο Μαλιμπού τον περασμένο Δεκέμβριο.

