Forbes: Οι 100 πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου για το 2025 – Από την Λαγκάρντ έως την Καρντάσιαν

Το περιοδικό Forbes έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις 100 γυναίκες με τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιρροή για το 2025, αναδεικνύοντας προσωπικότητες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η πολιτική, η οικονομία, η τεχνολογία, ο πολιτισμός και τα μέσα ενημέρωσης.

Στη φετινή κατάταξη ξεχωρίζουν και πάλι δύο σημαντικές παρουσίες από τη Νιγηρία: η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, και η ιδρύτρια και CEO της EbonyLife Media, Μο Αμπούντου. Οι δύο γυναίκες βρίσκονται ανάμεσα σε κορυφαίους ηγέτες της διεθνούς σκηνής, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να καταλαμβάνει την πρώτη θέση της λίστας.

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ισχυρή παρουσία έχουν επίσης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και η πρόεδρος της Ναμίμπια Νετούμπο Νάντι-Ννταϊτβά.

H Κριστίν Λαγκάρντ Αρχείου - AP

Για πρώτη φορά στη λίστα περιλαμβάνεται και η Κιμ Καρντάσιαν, επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας και συνιδρύτρια της Skims, η οποία αξιοποίησε την τεράστια ψηφιακή της απήχηση, πάνω από 350 εκατομμύρια ακολούθους, για να δημιουργήσει μια εταιρεία που το 2025 αποτιμήθηκε στα 5 δισ. δολάρια, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της δυναμική μέσω της συνεργασίας NikeSkims.

Η Kim Kardashian AP

Στην κατάταξη διατηρεί τη θέση της και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία από το 2023 συγκαταλέγεται στους δισεκατομμυριούχους, αποτελώντας την πρώτη καλλιτέχνιδα που έφτασε σε αυτό το επίπεδο αποκλειστικά χάρη στα έσοδα από τη μουσική της δραστηριότητα και τις συναυλίες.

Η Τέιλορ Σουίφτ AP

Τα κριτήρια της αξιολόγησης

Σύμφωνα με το Forbes, η επιλογή βασίστηκε σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: οικονομική ισχύ, δημόσια προβολή, θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς και συνολικό εύρος επιρροής. Η αξιολόγηση κάλυψε έξι τομείς, από τις επιχειρήσεις και την τεχνολογία έως την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τη φιλανθρωπία.

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι AP

Οι 100 γυναίκες της λίστας διαχειρίζονται συνολικά έσοδα άνω των 4,9 τρισ. δολαρίων, απασχολούν περισσότερους από 9,3 εκατομμύρια εργαζόμενους και ασκούν επιρροή σε χώρες που αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Όπως επισημαίνει το περιοδικό, πρόκειται για ηγετικές φυσιογνωμίες που επιδεικνύουν αντοχή και προσαρμοστικότητα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων.

Οι γυναίκες από την Αφρική που ξεχώρισαν

Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται πέντε γυναίκες από την Αφρική. Ανάμεσά τους η CEO του FirstRand Group, Μέρι Βιλακάζι, η οποία ανέλαβε το 2024 τη διοίκηση ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της ηπείρου, καθώς και η CEO της Bidvest, Μπούμι Μαντίσα, επικεφαλής ενός οργανισμού με περίπου 130.000 εργαζομένους.

Η CEO του FirstRand Group, Μέρι Βιλακάζι

Ξεχωριστή θέση κατέχει η Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφρικανή στη θέση της γενικής διευθύντριας του ΠΟΕ, ενώ η Μο Αμπούντου αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στα παγκόσμια media, έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με κολοσσούς όπως το Netflix, η Sony Pictures Television και το AMC Networks.

Η κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Στην πρώτη δεκάδα του Forbes για το 2025 δεσπόζουν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κριστίν Λαγκάρντ και η Σανάε Τακαΐτσι, ενώ ψηλά στη λίστα βρίσκονται επίσης η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, καθώς και κορυφαία στελέχη της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής, όπως η Μέρι Μπάρα (General Motors), η Τζέιν Φρέιζερ (Citi), η Άμπιγκεϊλ Τζόνσον (Fidelity Investments) και η Λίζα Σου (AMD).