Αργίες 2026: Πότε πέφτει Καθαρά Δευτέρα και 25η Μαρτίου - Νωρίτερα φέτος το Πάσχα
Από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η δεύτερη αργία της χρονιάς, τα Θεοφάνια έφτασαν στο τέλος τους και αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ήδη ανοίξει το ημερολόγιο ψάχνοντας τις επόμενες αργίες του 2026.
Μπορεί το Πάσχα να έρχεται νωρίτερα φέτος, δημιουργώντας προσμονή για τις επόμενες διακοπές, ωστόσο το 2026 είναι «φτωχότερο» κατά δύο αργίες, καθώς πέφτουν Σάββατο.
Οι δύο αργίες που «χάνουμε» φέτος είναι η αργία του Δεκαπενταύγουστου και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου) που «πέφτουν» Σάββατο.
Τα τριήμερα του 2026
- 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) | Αργία Καθαράς Δευτέρας
- 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
- 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)
Το μοναδικό τετραήμερο του 2026
- 10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα
Φεβρουάριος
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Μάρτιος
- Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Απρίλιος
- Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
- Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
Μάιος
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
Ιούνιος
- Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)
Αύγουστος
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
Οκτώβριος
- Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Δεκέμβριος
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
- Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Πράσινος» και επίσημα ο Τσάβες
18:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίσημο! Στην ΑΕΚ ο Μπάρναμπας Βάργκα – «Κιτρινόμαυρος» έως το 2029
17:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Τα highlights του Άρης – Παναιτωλικός
14:06 ∙ WHAT THE FACT
Τόκιο: Σε αυτό το κατάστημα μπορείς να… κλέψεις ό,τι θέλεις – Όμως, υπό έναν αυστηρό όρο
16:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ