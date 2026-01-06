Αργίες 2026: Πότε πέφτει Καθαρά Δευτέρα και 25η Μαρτίου - Νωρίτερα φέτος το Πάσχα

Η δεύτερη αργία της χρονιάς, τα Θεοφάνια έφτασαν στο τέλος τους και αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ήδη ανοίξει το ημερολόγιο ψάχνοντας τις επόμενες αργίες του 2026.

Μπορεί το Πάσχα να έρχεται νωρίτερα φέτος, δημιουργώντας προσμονή για τις επόμενες διακοπές, ωστόσο το 2026 είναι «φτωχότερο» κατά δύο αργίες, καθώς πέφτουν Σάββατο.

Οι δύο αργίες που «χάνουμε» φέτος είναι η αργία του Δεκαπενταύγουστου και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου) που «πέφτουν» Σάββατο.

Τα τριήμερα του 2026

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) | Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026

10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Διαβάστε επίσης