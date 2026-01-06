Θεοφάνια: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι - Τι ισχύει για τράπεζες, καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Η ημέρα των Θεοφανίων (6 Ιανουαρίου) αποτελεί από τον νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ και το ΚΕ.Π.Ε.Α., το πλαίσιο αμοιβής ανήμερα των Θεοφανίων διαμορφώνεται ως εξής:

Αν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή: Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κανονικά τον μισθό ή το ημερομίσθιό τους χωρίς καμία μεταβολή.

Αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα (π.χ. εστίαση, τουρισμός): Οι εργαζόμενοι δικαιούνται το ημερομίσθιό τους συν προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για τις ώρες που θα απασχοληθούν.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει εκτάκτως: Σε περίπτωση που μια επιχείρηση που συνήθως αργεί, λειτουργήσει κατ' εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται επιπλέον του ημερομισθίου τους την προσαύξηση του 75%.

Τι ισχύει για τράπεζες, καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων οι τράπεζες για το κοινό. Διευκρινίζεται πως για την ημέρα αυτή, οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω των συστημάτων e-banking, mobile banking και των ΑΤΜ, ωστόσο οι εκτελέσεις εμβασμάτων προς άλλες τράπεζες μπορεί να παρουσιάσουν καθυστερήσεις λόγω των επίσημων διατραπεζικών αργιών.

Επίσης κλειστά αναμένεται να είναι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.

