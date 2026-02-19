Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι

Ο διεθνής επιθετικός έκανε «μαγικό» ευρωπαϊκό ντεμπούτο με δύο γκολ, όμως οι Τσέχοι έφυγαν με την ισοπαλία πετυχαίνοντας δύο γκολ με σουτ – Τα πάντα κρίνονται στη ρεβάνς.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ούτε η τύχη δεν θέλει τον Παναθηναϊκό… Οι «πράσινοι» έκαναν πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, όμως με δύο σουτ που έγιναν γκολ ήρθαν ισόπαλοι 2-2 και πάνε χωρίς προβάδισμα στη ρεβάνς της Τσεχίας που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26/2 στις 19:45.

Το «τριφύλλι» είχε σωστή τακτική προσέγγιση στο ματς, κατάφερε να γυρίσει το εις βάρος του σκορ με τον εκπληκτικό Ανδρέα Τετέι ο οποίος έκανε «μυθικό» ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σκοράροντας δύο φορές. Όμως οι φιλοξενούμενοι χωρίς να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ισοφάρισαν το ματς στο τέλος με σουτ που ακούμπησε την μπάλα ο Λαφόν και τελικά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Το ενθαρρυντικό για τους «πράσινους» είναι πως είδαν ότι δεν έχουν κάτι να φοβηθούν από την Βικτόρια, η οποία είναι μια ομάδα εξαιρετική ανασταλτικά και ξέρει να εκμεταλλεύεται το χώρο. Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός άξιζε κάτι παραπάνω στο ματς, ειδικά όπως εξελίχθηκε αυτό.

Το φιλμ του αγώνα

6’ Από τα δεξιά η μπάλα γύρισε στον άξονα έξω απ’ την περιοχή, με τον Χροσόφσκι να σουτάρει δυνατά και την μπάλα να φεύγει άουτ.

11’ Γκολ 0-1: Κόντρα για τους Τσέχους μετά από λάθος του Πάντοβιτς, το πρώτο σουτ του Λαβάλ έδιωξε ο Λαφόν, οι φιλοξενούμενοι κράτησαν την κατοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Βισίνσκι που σούταρε δυνατά στα δίχτυα.

14’ Ο Ρενάτο Σάντσες άνοιξε ωραία αριστερά στον Πάντοβιτς, αυτός γύρισε, ο Μπακασέτας στα όρια τις περιοχές σούταρε δύο φορές και με τις δύο να κοντράρουν σε αμυντικούς.

24’ Λάθος των «πράσινων» στην άμυνα, ο Λαβάλ έγινε κάτοχος, μπήκε στην περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

28’ Βαθιά μπαλιά στο χώρο για τον Τετέι, αυτός γύρισε από αριστερά, πέφτοντας ο Ταμπόρδα σούταρε απ’ το ύψος της περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Καλάμπρια κι απομακρύνθηκε.

31’ Γκολ 1-1: Ο Μπακασέτας άνοιξε αριστερά στον Κυριακόπουλο που είχε χώρο, αυτός έκανε ωραία σέντρα και ο Τετέι με δυνατή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης σκοράροντας στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο!

44’ Στην κόντρα ο Πάνος από αριστερά έκανε ωραία ντρίπλα στον Καλάμπρια και μπήκε στην περιοχή, με το σουτ που δοκίμασε να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

51’ Ο Ίνγκασον από δεξιά έκανε τη σέντρα, ο Τετέι στην «καρδιά» της άμυνας πήρε την κεφαλιά, ο Βιέγκελε έκανε μεγάλη επέμβαση, η μπάλα πήγε ξανά στον επιθετικό των «πράσινων» που ενστικτωδώς σούταρε άουτ χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

55’ Ωραία συνεργασία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Ταμπόρδα «έσκαψε» για τον Τετέι, αλλά η έξοδος του Βιέγκελε πρόλαβε τον διεθνή επιθετικό.

56’ Ο Μέμιτς στην κόντρα από δεξιά μπήκε στην περιοχή, σούταρε με τον Λαφόν να διώχνει, η μπάλα στον Σουαρέ, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να πέφτει σωτήρια στα πόδια του και να μπλοκάρει.

61’ Γκολ 2-1: Ο Τετέι μακριά από την περιοχή έγινε κάτοχος με πλάτη προς την αντίπαλη εστία, γύρισε πανέμορφα, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο με «ποδιά», έφυγε στο χώρο, μπήκε στην περιοχή και από πλάγια θέση σούταρε στο δοκάρι και στα δίχτυα για ένα υπέροχο γκολ!

80’ Γκολ 2-2: Ο Λάντρα έγινε κάτοχος της μπάλας εκτός περιοχής, έκανε εκπληκτικό σουτ, με τον Λαφόν να βρίσκει την μπάλα αλλά αυτή να καταλήγει στα δίχτυα του.

84’ Από πλάγια θέση εντός περιοχής ο Σφιντέρσκι έκανε το σουτ, μπλόκαρε ο Βίγκελε στην κλειστή του γωνία.

90’ Ωραία συνεργασία Μπακασέτα-Σφιντέρσκι, ο αρχηγός των «πράσινων» μπήκε στην περιοχή και από πλεονεκτική θέση με το δεξί σούταρε άουτ.

90+2’ Καλό σουτ του Μέμιτς, ο Λαφόν με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα.

Διαιτητής: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία)

Κίτρινες: 69’ Αντίνο, 69’ Ίνγκασον, 90’+4’ Πάλμερ-Μπράουν - 14’ Ντόσκι, 36’ Πάνος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (82’ Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (65’ Αντίνο), Πάντοβιτς (65’ Τζούριτσιτς), Τετέι (78’ Σφιντέρσκι).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Μέμιτς, Ντουέ, Σπατσίλ, Ντόσκι, Βιζίνσκι (75’ Σόικα), Χροσόφσκι, Τσερβ (75’ Βαλέντα), Σουαρέ (89’ Αντού), Πάνος (58’ Λάντρα), Λαβάλ (58’ Βίντρα).

