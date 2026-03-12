Ο άνθρωπος με τα περισσότερα δόντια στον κόσμο – Πόσα είναι και τι πάθηση έχει

Η υπεροδοντία είναι μια σπάνια οδοντική πάθηση όπου ένα άτομο αναπτύσσει περισσότερα από τα 32 κανονικά δόντια.

Ο άνθρωπος με τα περισσότερα δόντια στον κόσμο – Πόσα είναι και τι πάθηση έχει
Η υπεροδοντία πρόσφατα τράβηξε την παγκόσμια προσοχή μέσω της περίπτωσης του 42χρονου σήμερα Prathab Muniandy, ο οποίος κατέχει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το ότι έχει τα περισσότερα δόντια στον κόσμο: 42 συνολικά!

Το ασυνήθιστο χαμόγελό του έγινε η… καρτ-ποστάλ μιας σπάνιας πάθησης, που οι οδοντίατροι αντιμετωπίζουν περιστασιακά, αλλά για την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ.

Το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες που έστρεψε την προσοχή στην υπερδοντία

Ο Prathab Muniandy από την Μαλαισία, ανακάλυψε την ασυνήθιστη φύση των δοντιών του σχετικά αργά στη ζωή του. Αν και πάντα είχε συνωστισμένα δόντια, το συνειδητοποίησε μόνο σε ένα οικογενειακό δείπνο, όταν ήταν 39 ετών, ότι είχε σημαντικά περισσότερα δόντια από τους περισσότερους ανθρώπους. Ήταν τα ίδια τα μέλη της οικογένειάς του που άρχισαν αστειευόμενοι να σχολιάζουν τα δόντια του.

Αφού οι σχετικές οδοντιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την καταμέτρηση, ο Muniandy αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ως ο άνθρωπος με τα περισσότερα δόντια στον κόσμο.

Η φυσιολογική οδοντοφυΐα ενός ενήλικα αποτελείται από:

  • 8 κοπτήρες
  • 4 κυνόδοντες
  • 8 προγομφίους
  • 12 γομφίους (συμπεριλαμβανομένων των φρονιμιτών)

Το στόμα του Muniandy περιείχε 42 δόντια, καθιστώντας την περίπτωσή του ένα ακραίο παράδειγμα υπεροδοντίας.

Οι περιπτώσεις υπεροδοντίας συνήθως περιλαμβάνουν μόνο ένα ή δύο επιπλέον δόντια, επομένως η ύπαρξη 10 επιπλέον δοντιών είναι εξαιρετικά σπάνια.

Τι είναι η υπεροδοντία

Η υπεροδοντία αναφέρεται στην ανάπτυξη υπεράριθμων δοντιών, που σημαίνει δόντια που σχηματίζονται επιπλέον του τυπικού οδοντικού σετ. Αυτά τα επιπλέον δόντια μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στην οδοντική αψίδα, αλλά συχνότερα εμφανίζονται:

  • ανάμεσα στα μπροστινά δόντια
  • πίσω από τους γομφίους
  • δίπλα σε κανονικά δόντια

Τα επιπλέον δόντια μπορεί να μοιάζουν με κανονικά δόντια ή να έχουν ασυνήθιστα σχήματα και μεγέθη.

Μερικά άτομα με υπεροδοντία έχουν μόνο ένα επιπλέον δόντι, ενώ άλλα, όπως στην περίπτωση του Muniandy, αναπτύσσουν πολλά.

Πού οφείλεται η υπεροδοντία

Η ακριβής αιτία της υπεροδοντίας δεν είναι πλήρως κατανοητή, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι σχετίζεται με ανωμαλίες στις διαδικασίες που ελέγχουν την ανάπτυξη των δοντιών. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως:

  • γενετικές επιρροές
  • υπερδραστηριότητα του οδοντικού ελάσματος (ιστός που σχηματίζει τα δόντια)
  • ορισμένες αναπτυξιακές παθήσεις

Η υπεροδοντία μπορεί να εμφανιστεί από μόνη της, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζεται με γενετικά σύνδρομα που επηρεάζουν την κρανιοπροσωπική ανάπτυξη.

Τι προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν τα επιπλέον δόντια

Δεν εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς με υπεροδοντία συμπτώματα, αλλά τα επιπλέον δόντια μπορεί μερικές φορές να επηρεάσουν την κανονική οδοντική ανάπτυξη.

Πιθανές επιπλοκές:

  • συνωστισμός υπαρχόντων δοντιών
  • καθυστερημένη ανατολή μόνιμων δοντιών
  • κακή ευθυγράμμιση του δαγκώματος (κλείσιμο άνω και κάτω γνάθου)
  • δυσκολία στον σωστό καθαρισμό των δοντιών
  • αυξημένος κίνδυνος τερηδόνας ή ουλίτιδας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υπεράριθμα δόντια παραμένουν ενσωματωμένα βαθιά μέσα στη γνάθο και ανακαλύπτονται μόνο μέσω οδοντιατρικής απεικόνισης.

ακτινογραφια δοντια

Ακτινογραφία από τα δόντια του Prathab Muniandy

Πώς αντιμετωπίζεται η υπεροδοντία

Η θεραπεία εξαρτάται από τον αριθμό και τη θέση των επιπλέον δοντιών και από το εάν προκαλούν οδοντικά προβλήματα. Οι συνήθεις προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

  • Απλή παρακολούθηση επιπλέον δοντιών, εάν δεν προκαλούν επιπλοκές
  • ορθοδοντική θεραπεία για τη διόρθωση του συνωστισμού («σιδεράκια» και στοματικά πρόσθετα εργαλεία)
  • χειρουργική αφαίρεση των παραπάνω δοντιών

Οι οδοντίατροι συνήθως αξιολογούν κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να προσδιορίσουν εάν είναι απαραίτητη η παρέμβαση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο συχνή είναι η υπεροδοντία;

Η υπεροδοντία θεωρείται ασυνήθιστη. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι εμφανίζεται σε περίπου 1-4% του πληθυσμού, με τους άνδρες να επηρεάζονται συχνότερα από τις γυναίκες.

Μπορεί η υπεροδοντία να επηρεάσει τα παιδιά;

Ναι. Επιπλέον δόντια μπορούν να εμφανιστούν τόσο στα αρχικά/πρώιμα όσο και στα μόνιμα δόντια. Η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη προβλημάτων συνωστισμού ή ευθυγράμμισης αργότερα.

Συμπέρασμα

Η υπεροδοντία είναι μια σπάνια πάθηση κατά την οποία αναπτύσσονται επιπλέον δόντια πέρα από τον φυσιολογικό αριθμό (32). Η περίπτωση του Prathab Muniandy, ο οποίος έχει 42 δόντια και κατέχει το σχετικό Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα αυτού του φαινομένου.

Πηγές:
guinnessworldrecords.com
iflscience.com
clevelandclinic.org

