Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

Η Βρετανία εμποδίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές της βάσεις για ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση του Λονδίνου εκτιμά ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν επιθυμεί να εμπλακεί η χώρα.

Ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα, επικρίνοντας το σχέδιο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για την επίλυση μιας μακροχρόνιας διαμάχης σχετικά με μια στρατηγικής σημασίας αλυσίδα νησιών στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Λευκός Οίκος καταρτίζει σχέδια για πιθανό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν τη χρήση της βάσης της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στο RAF Fairford στην Αγγλία, προκεχωρημένης βάσης επιχειρήσεων για τα βαρέα αμερικανικά βομβαρδιστικά, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου.

Ο Τραμπ φέρεται να συνομίλησε με τον Στάρμερ το βράδυ της Τρίτης για τα σχέδια, με Βρετανούς αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχία ότι η παραχώρηση άδειας χρήσης των βάσεων της RAF για στρατιωτική επίθεση ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ευθέως στη βάση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Diego Garcia, τμήμα των Chagos Islands στον Ινδικό Ωκεανό, σχεδόν 6.000 μίλια από τη Βρετανία, καθώς και στη RAF Fairford.

Όπως είπε, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες για πλήγμα κατά του Ιράν, εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τις ΗΠΑ.

«Εάν το Ιράν επιλέξει να μην προχωρήσει σε συμφωνία, ίσως καταστεί αναγκαίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τη βάση Diego Garcia και το αεροδρόμιο στο Fairford, προκειμένου να εξαλείψουν μια ενδεχόμενη επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μια επίθεση που θα μπορούσε να στραφεί και κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και άλλων φιλικών χωρών. Θα είμαστε πάντοτε έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να πολεμήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυροί απέναντι στη “woke” κουλτούρα και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν», πρόσθεσε.

Η βρετανική απροθυμία φέρεται να αποτελεί τον βασικό λόγο της αιφνίδιας υπαναχώρησης του Τραμπ από συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ηνωμένο Βασίλειο να εκχωρήσει τον έλεγχο των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην επίλυση μακροχρόνιων αποικιακών εντάσεων σχετικά με τον έλεγχο των νησιών, επιτρέποντας ωστόσο στη Βρετανία να διατηρήσει τον έλεγχο του Diego Garcia και της στρατηγικής σημασίας αεροπορικής βάσης μέσω 99ετούς μίσθωσης.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη βάση Diego Garcia ως ένα από τα πλέον απομακρυσμένα προκεχωρημένα φυλάκιά τους για βομβαρδιστικά και άλλα αεροσκάφη που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα τη σύνθετη συμφωνία ως την «καλύτερη» δυνατή εκδοχή για τον Στάρμερ, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τη στηρίζει την Τρίτη. Ωστόσο, απέσυρε την υποστήριξή του την Τετάρτη, μετά τη συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

«Η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυρή και διαχρονική, αλλά ο πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω αξιώσεων από οντότητες που δεν ήταν ποτέ γνωστές. Κατά τη γνώμη μας, είναι ανυπόστατες», έγραψε.

«Ο πρωθυπουργός Στάρμερ δεν πρέπει να χάσει τον έλεγχο του Diego Garcia, για κανέναν λόγο, μέσω μιας επισφαλούς, στην καλύτερη περίπτωση, 100ετούς μίσθωσης. Αυτή η γη δεν πρέπει να αφαιρεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και, εάν αυτό επιτραπεί, θα αποτελέσει κηλίδα για τον μεγάλο μας σύμμαχο», πρόσθεσε.

Παραμένει ασαφές εάν ο Στάρμερ, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος αντιμετωπίζει ιστορικά χαμηλά ποσοστά αποδοχής, θα καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη στο Κοινοβούλιο για την έγκριση της συμφωνίας για τα Νησιά Τσάγκος χωρίς την υποστήριξη του Τραμπ.

Το Αρχιπέλαγος των Τσάγκος αποτελείται από περίπου 60 νησιά, περίπου 1.500 μίλια νότια της Ινδίας, θέση που προσδίδει στη βάση του Diego Garcia στρατηγικό πλεονέκτημα λόγω της εγγύτητάς της στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται υπό βρετανική κυριαρχία από το 1814, με το Ηνωμένο Βασίλειο να επιδιώκει την επιστροφή των νησιών στους αυτόχθονες κατοίκους τους.