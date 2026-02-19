Live- Τραμπ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης: «Θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 μέρες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προεδρεύει στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτή είναι μια σπουδαία μέρα. Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι το πιο σημαντικό συμβούλιο που υπήρξε ποτέ από άποψη εξουσίας και κύρους. Αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό: ειρήνη. Η ειρήνη είναι μια απλή λέξη που λέγεται, αλλά δύσκολη στην επίτευξη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στην Ουάσινγκτον.

Πριν βγάλει την οικογενειακή φωτογραφία με τον αντιπρόεδρος Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Susie Wiles, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και άλλους εκπροσώπους του Συμβουλίου Ειρήνης, ο Τραμπ προέτρεψε όλους να «χαμογελάσουν» για την περίσταση.

Το «Gloria», το τραγούδι του 1979 του Umberto Tozzi, χρησίμευσε ως soundtrack για την ομαδική φωτογραφία των ηγετών που ήταν παρόντες στο Ινστιτούτο Ειρήνης Τραμπ στην Ουάσινγκτον για την πρώτη συνάντηση της ομάδας, με τον Αμερικανό πρόεδρο στην πρώτη σειρά. Ο ίδιος ο Τραμπ σχολίασε την επιλογή του τραγουδιού, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους: «Σας αρέσει αυτή η μουσική; Είναι υπέροχη μουσική».

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την ειρήνη και δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο ακριβό από την ειρήνη. Ξέρετε, όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κοστίζει εκατό φορές περισσότερο απ' ό,τι κοστίζει η ειρήνη», είπε ο Τραμπ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ειρήνης της Ουάσινγκτον. «Το να ονομάσουμε το Συμβούλιο Ειρήνης της Ουάσινγκτον ήταν πρωτοβουλία του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν είχα καμία σχέση με αυτό», διευκρίνισε. Έξω από το Συμβούλιο, μια ομάδα διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης χαιρέτησε τον Αμερικανό πρόεδρο, κουνώντας πλακάτ που έγραφαν «Ντόναλντ Τραμπ, πήγαινε στην κόλαση».

«Ας συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Γάζας, τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

«Πρέπει να καταλήξουμε σε μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν»

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Θα δούμε τις επόμενες 10 ημέρες αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα του Ιράν».

Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες και εθνικές αντιπροσωπείες βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ , καθώς οι σημαντικότεροι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αρνήθηκαν να ενταχθούν στην ομάδα και επέκριναν τη σκοτεινή χρηματοδότηση και την πολιτική εντολή της οργάνωσης.

President Donald Trump speaks during a Board of Peace meeting at the U.S. Institute of Peace, Thursday, Feb. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein) AP

Ο Τραμπ προεδρεύει της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης με τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας να αιωρούνται σε μια εκδήλωση στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 45 έθνη.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η Σύνοδος Κορυφής θα λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό ως γύρος συγκέντρωσης χρημάτων, με τον Τραμπ να ανακοινώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι χώρες έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας , η οποία έχει καταστραφεί στον πόλεμο με το Ισραήλ και παραμένει σε ανθρωπιστική κρίση.

World leaders listen as President Donald Trump speaks during a Board of Peace meeting at the U.S. Institute of Peace, Thursday, Feb. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein) AP

Τα χρήματα αναμένεται να χρησιμεύσουν ως προκαταβολή για ένα ταμείο που πιθανότατα θα χρειαστεί πολλά περισσότερα δισεκατομμύρια. Στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να συμπεριληφθούν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από δύο από τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς, το μέγεθος του ταμείου ανοικοδόμησης και η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληθυσμό της Γάζας που μαστίζεται από τον πόλεμο είναι μεταξύ των σημαντικότερων ερωτημάτων που πιθανότατα θα δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα του συμβουλίου τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις. Περιλαμβάνει εκπροσώπους του Ισραήλ, αλλά όχι Παλαιστινίων, και η υπόδειξη του Τραμπ ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε τελικά να αντιμετωπίσει προκλήσεις πέρα ​​από τη Γάζα έχει προκαλέσει ανησυχία ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει τον ρόλο του ΟΗΕ ως κύρια πλατφόρμα για την παγκόσμια διπλωματία και την επίλυση συγκρούσεων.



Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει επίσης ότι πολλά έθνη σχεδιάζουν να στείλουν χιλιάδες στρατιώτες για να συμμετάσχουν σε μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που θα βοηθήσει στη διατήρηση της ειρήνης στη Γάζα.

Ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς προκειμένου οι ειρηνευτικές δυνάμεις να ξεκινήσουν την αποστολή τους παραμένει ένα σημαντικό σημείο τριβής και η δύναμη δεν αναμένεται να αναπτυχθεί για εβδομάδες ή μήνες.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, φοβούμενη τα ισραηλινά αντίποινα, διστάζει να παραδώσει όπλα στο πλαίσιο του 20 σημείων του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο οδήγησε σε μια εύθραυστη εκεχειρία τον περασμένο Οκτώβριο στον διετή πόλεμο της Γάζας. «Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση για τις προκλήσεις που αφορούν την αποστρατιωτικοποίηση, αλλά έχουμε ενθαρρυνθεί από όσα έχουν αναφέρει οι μεσολαβητές», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ποιοι δίνουν το παρών

Στην εκδήλωση παρίστανται αντιπροσωπείες από 47 χώρες καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το Ισραήλ και ένα ευρύ φάσμα χωρών, από την Αλβανία μέχρι το Βιετνάμ.

Δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ρωσία και η Κίνα, ενώ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέρριψε την πρόσκληση. Μεταξύ των ομιλητών στην εκδήλωση αναμένεται να είναι ο Τραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναμένεται να έχει ανώτερο ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Βαλτς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα Νικολάι Μλαντένοφ, μεταξύ άλλων παρευρισκομένων.

Ο Τραμπ ανακάλεσε την πρόσκληση προς τον Καναδό Μαρκ Κάρνεϊ μετά από μια επικριτική ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα. Ένα μέλος του ειρηνευτικού συμβουλίου, το οποίο αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι το σχέδιο για τη Γάζα αντιμετωπίζει τεράστια εμπόδια. Η εδραίωση της ασφάλειας στον θύλακα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο σε άλλους τομείς, αλλά η αστυνομική δύναμη δεν είναι ούτε έτοιμη ούτε πλήρως εκπαιδευμένη, δήλωσε.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ένα βασικό ανεπίλυτο ερώτημα είναι ποιος θα διαπραγματευτεί με τη Χαμάς. Οι εκπρόσωποι του συμβουλίου ειρήνης θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό με χώρες που έχουν επιρροή στη Χαμάς - ιδίως το Κατάρ και την Τουρκία - αλλά το Ισραήλ είναι βαθιά επιφυλακτικό και για τις δύο. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ροή της βοήθειας, την οποία ο αξιωματούχος χαρακτήρισε «καταστροφική» και έχει επειγόντως ανάγκη κλιμάκωσης. Ακόμα κι αν η βοήθεια αυξηθεί κατακόρυφα, παραμένει ασαφές ποιος θα τη διανείμει, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης