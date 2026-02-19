«Πρεμιέρα» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ με εκπροσώπους από 47 χώρες

Ο Τραμπ θα προεδρεύσει της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης, ενώ πολλά ζητήματα της Γάζας παραμένουν άλυτα.

«Πρεμιέρα» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ με εκπροσώπους από 47 χώρες

O Tραμπ υπογράφει την ιδρυτική διακύρυξη του Συμβουλίου Ειρήνης

Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες και εθνικές αντιπροσωπείες θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη για την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ , καθώς οι σημαντικότεροι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αρνήθηκαν να ενταχθούν στην ομάδα και επέκριναν τη σκοτεινή χρηματοδότηση και την πολιτική εντολή της οργάνωσης.

Ο Τραμπ θα προεδρεύσει της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης με τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας να αιωρούνται σε μια εκδήλωση στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 45 έθνη. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η Σύνοδος Κορυφής θα λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό ως γύρος συγκέντρωσης χρημάτων, με τον Τραμπ να ανακοινώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι χώρες έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας , η οποία έχει καταστραφεί στον πόλεμο με το Ισραήλ και παραμένει σε ανθρωπιστική κρίση.

Τα χρήματα αναμένεται να χρησιμεύσουν ως προκαταβολή για ένα ταμείο που πιθανότατα θα χρειαστεί πολλά περισσότερα δισεκατομμύρια. Στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να συμπεριληφθούν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από δύο από τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς, το μέγεθος του ταμείου ανοικοδόμησης και η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληθυσμό της Γάζας που μαστίζεται από τον πόλεμο είναι μεταξύ των σημαντικότερων ερωτημάτων που πιθανότατα θα δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα του συμβουλίου τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις. Περιλαμβάνει εκπροσώπους του Ισραήλ, αλλά όχι Παλαιστινίων, και η υπόδειξη του Τραμπ ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε τελικά να αντιμετωπίσει προκλήσεις πέρα ​​από τη Γάζα έχει προκαλέσει ανησυχία ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει τον ρόλο του ΟΗΕ ως κύρια πλατφόρμα για την παγκόσμια διπλωματία και την επίλυση συγκρούσεων.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει επίσης ότι πολλά έθνη σχεδιάζουν να στείλουν χιλιάδες στρατιώτες για να συμμετάσχουν σε μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που θα βοηθήσει στη διατήρηση της ειρήνης στη Γάζα.
Ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς προκειμένου οι ειρηνευτικές δυνάμεις να ξεκινήσουν την αποστολή τους παραμένει ένα σημαντικό σημείο τριβής και η δύναμη δεν αναμένεται να αναπτυχθεί για εβδομάδες ή μήνες.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, φοβούμενη τα ισραηλινά αντίποινα, διστάζει να παραδώσει όπλα στο πλαίσιο του 20 σημείων του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο οδήγησε σε μια εύθραυστη εκεχειρία τον περασμένο Οκτώβριο στον διετή πόλεμο της Γάζας. «Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση για τις προκλήσεις που αφορούν την αποστρατιωτικοποίηση, αλλά έχουμε ενθαρρυνθεί από όσα έχουν αναφέρει οι μεσολαβητές», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ποιοι θα δώσουν το παρών

Αναμένεται να παραστούν στην εκδήλωση αντιπροσωπείες από 47 χώρες καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το Ισραήλ και ένα ευρύ φάσμα χωρών, από την Αλβανία μέχρι το Βιετνάμ.

Δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ρωσία και η Κίνα, ενώ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέρριψε την πρόσκληση. Μεταξύ των ομιλητών στην εκδήλωση αναμένεται να είναι ο Τραμπ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναμένεται να έχει ανώτερο ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Βαλτς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα Νικολάι Μλαντένοφ, μεταξύ άλλων παρευρισκομένων.

Ο Τραμπ ανακάλεσε την πρόσκληση προς τον Καναδό Μαρκ Κάρνεϊ μετά από μια επικριτική ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα. Ένα μέλος του ειρηνευτικού συμβουλίου, το οποίο αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι το σχέδιο για τη Γάζα αντιμετωπίζει τεράστια εμπόδια. Η εδραίωση της ασφάλειας στον θύλακα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο σε άλλους τομείς, αλλά η αστυνομική δύναμη δεν είναι ούτε έτοιμη ούτε πλήρως εκπαιδευμένη, δήλωσε.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ένα βασικό ανεπίλυτο ερώτημα είναι ποιος θα διαπραγματευτεί με τη Χαμάς. Οι εκπρόσωποι του συμβουλίου ειρήνης θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό με χώρες που έχουν επιρροή στη Χαμάς - ιδίως το Κατάρ και την Τουρκία - αλλά το Ισραήλ είναι βαθιά επιφυλακτικό και για τις δύο. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ροή της βοήθειας, την οποία ο αξιωματούχος χαρακτήρισε «καταστροφική» και έχει επειγόντως ανάγκη κλιμάκωσης. Ακόμα κι αν η βοήθεια αυξηθεί κατακόρυφα, παραμένει ασαφές ποιος θα τη διανείμει, δήλωσε ο αξιωματούχος.

