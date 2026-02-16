Ο Χάρης Θεοχάρης ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Η κυβέρνηση, που δήλωσε δια στόματος Μητσοτάκη ότι δεν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, θα έχει μια διακριτική παρουσία έτσι ώστε να τηρηθούν οι ισορροπίες με την κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς, ωστόσο, να εμπλακεί άμεσα στη δημιουργία του Συμβουλίου.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης και υπενθυμίζουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρίσκεται τις ημέρες εκείνες στην Ινδία σε επίσημη επίσκεψη.