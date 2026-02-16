Ο Χάρης Θεοχάρης ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα καθώς ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης ορίστηκε από την κυβέρνηση να συμμετάσχει ως παρατηρητής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.
Η κυβέρνηση, που δήλωσε δια στόματος Μητσοτάκη ότι δεν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, θα έχει μια διακριτική παρουσία έτσι ώστε να τηρηθούν οι ισορροπίες με την κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς, ωστόσο, να εμπλακεί άμεσα στη δημιουργία του Συμβουλίου.
Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης και υπενθυμίζουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρίσκεται τις ημέρες εκείνες στην Ινδία σε επίσημη επίσκεψη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57 ∙ WHAT THE FACT