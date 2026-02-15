Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Έντι Ράμα - Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου

Newsbomb

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Έντι Ράμα - Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Facebook/Edi Rama
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα σε podcast.

«Θα βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim.

Το όργανο, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάστηκε για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το καταστατικό του του έχει έναν πολύ ευρύτερο στόχο: την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως.

Στις ΗΠΑ και ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Η Κύπρος αποδέχθηκε πρόσκληση για να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη που αφορά στη Γάζα και θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή της χώρας μας εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει από την πρώτη στιγμή της κρίσης, με πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες προτάσεις».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ψαρούδα Μπενάκη: «Η Άννα περνά στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της»

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ: Ζητούν να αγοραστούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

15:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από τον Ιούνιο προειδοποιήσεις για διαρροή προπανίου - Η βρύση που πυροδότησε την τραγωδία

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα - Περνά τώρα στην Ιστορία» 

15:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Φτάσαμε στον Βορρά» | Το επικό promo της «Ένωσης» για τη μάχη της Τούμπας! (βίντεο)

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπηρέτησε τη Δημοκρατία και ενίσχυσε το κύρος του Κοινοβουλίου

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το «112» στη Χίο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Έντι Ράμα - Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

15:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: «Ρίξαμε και τις ζεμπεκιές μας...» - Το ποστ για την αποβολή του Όζμπολτ

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 40χρονη με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα

14:39LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «”Ψωνίζει” από την εκπομπή μας και άτομα που δεν ξέρετε»

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: «Με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη»

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χειροπέδες στον πρώην υπουργό Ενέργειας - Προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις ενωμένες απέναντι στην αποτυχημένη κυβέρνηση

14:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Η Τούμπα είναι το όπλο μας» - Επίσημο το sold out και το μήνυμα προς τον κόσμο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 19χρονος και 20χρονος κατηγορούνται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου - Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία ανήλικη

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Τοπίο στην αφρικανική σκόνη η Αθήνα: Φωτογραφίες και βίντεο

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια, στόχος οι προσιτές τιμές για νοικοκυριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας για Έπσταϊν: «Οι γυναίκες που με στρατολόγησαν γελούσαν καθώς με κακοποιούσε σεξουαλικά μέσα στο ιδιωτικό τζετ»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το «112» στη Χίο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένος ο Σάντσεθ με τη Μελόνι για την άτυπη σύνοδο στο κάστρο Alden Biesen

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από τον Ιούνιο προειδοποιήσεις για διαρροή προπανίου - Η βρύση που πυροδότησε την τραγωδία

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

10:28LIFESTYLE

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βλέμμα της Βανδή

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η μυστική πυρηνική «αυτοκρατορία» της Κίνας κρύβεται μέσα σε βουνά – Τι αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ: Ζητούν να αγοραστούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

15:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ

12:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ για Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο οι 3 νεαροί

15:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Φτάσαμε στον Βορρά» | Το επικό promo της «Ένωσης» για τη μάχη της Τούμπας! (βίντεο)

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πρώτα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και μετά σκότωσε τον αδελφό του - Στον Εισαγγελέα ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ