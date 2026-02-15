Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Έντι Ράμα - Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

O πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα σε podcast.

«Θα βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim.

Το όργανο, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάστηκε για να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το καταστατικό του του έχει έναν πολύ ευρύτερο στόχο: την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων παγκοσμίως.

Στις ΗΠΑ και ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Η Κύπρος αποδέχθηκε πρόσκληση για να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη που αφορά στη Γάζα και θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή της χώρας μας εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει από την πρώτη στιγμή της κρίσης, με πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες προτάσεις».