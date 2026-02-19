Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Χάρτες με τις δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ κοντά στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως για στρατιωτική δράση στο Ιράν, οι ΗΠΑ ωστόσο έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην περιοχή, εντείνοντας την ανησυχία για πιθανό χτύπημα ακόμη και μέσα στο σαββατοκύριακο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Χάρτες με τις δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ κοντά στο Ιράν
Αμερικανικά αεροσκάφη έχουν προσγειωθεί στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία από τα μέσα Ιανουαρίου
ΚΟΣΜΟΣ
6'
Οι ΗΠΑ στέλνουν σημαντικό αριθμό μαχητικών και υποστηρικτών αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, συγκεντρώνοντας στην περιοχή τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αποφασίσει αν θα διατάξει επιθέσεις ή —σε περίπτωση που τελικά διατάξει— αν ο στόχος θα είναι να σταματήσει το ήδη κατεστραμμένο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να εξαλείψει την πυραυλική του δύναμη ή να προσπαθήσει να ανατρέψει το καθεστώς.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ συνέχισαν να μετακινούν μαχητικά αεροσκάφη αιχμής F-35 και F-22 προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο με αεροσκάφη επίθεσης και ηλεκτρονικού πολέμου είναι καθ' οδόν. Αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ενορχήστρωση μεγάλων αεροπορικών επιθέσεων, κατευθύνονται προς την περιοχή. Και κρίσιμες αεράμυνες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις κοντά στο Ιράν, «μια αρμάδα, μεγαλύτερη από αυτήν που αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα» όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν αξιωματούχοι. Αλλά σε αντίθεση με τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ ενώθηκαν με το Ισραήλ στην επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, οι στόχοι του προέδρου είναι λιγότερο σαφείς.

.jpg

Aνάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών σε βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

Η συγκεκριμένη ισχύς πυρός θα δώσει στις ΗΠΑ την επιλογή να διεξάγουν έναν συνεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν που θα διαρκέσει εβδομάδες, αντί για μία μόνο επίθεση, όπως το «Σφυρί του Μεσονυχτίου» που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ τον Ιούνιο εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Δολοφονίες και «χειρουργικά» χτυπήματα

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ και το Ιράν συναντήθηκαν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα για να διαπραγματευτούν μια πιθανή συμφωνία σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε ότι υπήρξε «μικρή πρόοδος» σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε: «Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη απόσταση από τις απόψεις μας σε ορισμένα ζητήματα». Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει μια πιο λεπτομερή πρόταση στις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Τραμπ έχει λάβει αρκετές ενημερώσεις σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές του σε περίπτωση που επιλέξει να επιτεθεί, όλες με στόχο τη μεγιστοποίηση της ζημιάς στο καθεστώς του Ιράν και στους περιφερειακούς πληρεξούσιούς του, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν μια εκστρατεία για τη δολοφονία δεκάδων Ιρανών πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών, με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, δήλωσαν Αμερικανοί και ξένοι αξιωματούχοι, καθώς και μια αεροπορική επίθεση που θα περιοριζόταν σε πλήγματα στόχων, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων. Και οι δύο θα συνεπάγονταν μια επιχείρηση που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες.

Η αρμάδα που έχει αναπτύξει στην περιοχή, περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο συνοδεύεται από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το χτύπημα των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Τα πολεμικά πλοία φέρουν επίσης συστήματα αεράμυνας. Τα stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τα επιθετικά αεροσκάφη F/A-18 του αεροπλανοφόρου βρίσκονται σε απόσταση βολής από δεκάδες στόχους στο Ιράν, εάν ο Τραμπ τα διατάξει να αναλάβουν δράση.

8.jpg

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων παρακολούθησης πλοίων και πτήσεων από τους New York Times.

Σε μια σημαντική αύξηση της δύναμης πυρός, οι ΗΠΑ διέταξαν πρόσφατα μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή. Αυτή περιλαμβάνει το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Ναυτικού, το USS Gerald R. Ford , και τρία από τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά του. Την Τετάρτη, βρίσκονταν σε πορεία προς το Στενό του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με δεδομένα πτήσεων και παρακολούθησης πλοίων που εξέτασαν οι New York Times. Τα πολεμικά αεροσκάφη του Ford χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση της 3ης Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα, η οποία συνέλαβε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Ένα ακόμη αντιτορπιλικό εστάλη στη Θάλασσα του Ομάν και ένα άλλο βρίσκεται καθ' οδόν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ναυτικού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στην ευρύτερη περιοχή σε 13 αντιτορπιλικά. Η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην ανατολική Ιορδανία φαίνεται να έχει γίνει κεντρικός κόμβος για τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις της συσσώρευσης.

Τουλάχιστον δύο ομάδες αεροσκαφών έφτασαν στη βάση από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, ανεβάζοντας τον αριθμό εκεί σε σχεδόν 30.

2.jpg

Το αεροπλανοφόρο USS Lincoln εθεάθη σε δορυφορικές εικόνες στα ανοικτά των ακτών του Ομάν στις 15 Φεβρουαρίου.

Εκτός από τα μαχητικά αεροσκάφη, τέσσερα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις παρεμβολές σε ραντάρ και συστήματα επικοινωνιών, έφτασαν στην Ιορδανία στο τέλος Ιανουαρίου. Μια δορυφορική εικόνα στις 30 Ιανουαρίου έδειξε τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper στη βάση.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν επίσης επιπλέον αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών ανεφοδιασμού και αναγνωριστικών αεροσκαφών εξοπλισμένων με εξελιγμένους αισθητήρες και κάμερες, στην περιοχή. Δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού και εμπορευματικά αεροσκάφη έχουν επίσης πρόσφατα μετακινηθεί από τις ΗΠΑ σε βάσεις στην Ευρώπη για να προμηθεύσουν τις δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

17714935.jpg

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper στην Ιορδανία στις 30 Ιανουαρίου (αριστερά)

Αμερικανικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου στην Ιορδανία στις 2 Φεβρουαρίου (δεξιά)

Tο Πεντάγωνο έχει αποστείλει περισσότερα αντιπυραυλικά συστήματα, όπως τα Patriot και τα THAAD στην περιοχή για να βοηθήσει στην προστασία των αμερικανικών στρατευμάτων από ενδεχόμενα αντίποινα της Τεχεράνης με ιρανικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Υπάρχουν περίπου 30.000 έως 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή.

.jpg

Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που λειτουργούν κοντά στο Ιράν

Αμερικανικά αεροσκάφη παραμένουν σε ετοιμότητα από τις 18 Φεβρουαρίου. Τα αεροσκάφη πιθανότατα θα μετακινηθούν πριν από οποιαδήποτε επίθεση.Τα βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας που έχουν έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους στο Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Το Πεντάγωνο σημειωτέον αύξησε την κατάσταση συναγερμού τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο να αντιδράσει στην καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα από την κυβέρνηση.

Έκτοτε, πολλά αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων, επιτήρησης και ανεφοδιασμού έχουν σταλεί στη ναυτική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Η τοποθεσία είναι γνωστή ως αεροδρόμιο προώθησης ανάπτυξης για βομβαρδιστικά stealth B-2 μεγάλου βεληνεκούς.

7.jpg

Δύο αεροσκάφη επιτήρησης P-8 Poseidon (αριστερά), δύο αεροσκάφη ειδικών δυνάμεων MC-130J και τρία KC-135 Stratotankers στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στις 6 Φεβρουαρίου 2026

