Ιράν: Δορυφορικές εικόνες «δείχνουν» ετοιμασίες - «Σαρκοφάγοι» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Δορυφορικά δεδομένα της 18ης Φεβρουαρίου 2026 αποκαλύπτουν μια γιγαντιαία επιχείρηση θωράκισης των ιρανικών υποδομών, την ώρα που μυστηριώδεις πυρκαγιές συγκλονίζουν την πρωτεύουσα και τη Σιράζ.

Ιράν: Δορυφορικές εικόνες «δείχνουν» ετοιμασίες - «Σαρκοφάγοι» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Στην εικόνα, που παρέχεται από το Sepahnews της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν στις 16 Φεβρουαρίου 2026, μια ομάδα στρατιωτών σε στάση προσοχής κατά τη διάρκεια της άσκησης φρουράς στον Περσικό Κόλπο, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026. (Sepahnews μέσω AP)

Σε κατάσταση υψίστης ασφαλείας έχει περιέλθει το Ιράν, καθώς πρόσφατες δορυφορικές λήψεις καταγράφουν πυρετώδεις εργασίες οχύρωσης σε στρατηγικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, βασισμένο σε δορυφορικές φωτογραφίες, η Τεχεράνη επιχειρεί να «εξαφανίσει» κρίσιμα κτίρια κάτω από τόνους τσιμέντου και χώματος, επιδιώκοντας να προστατεύσει το οπλοστάσιό της από ενδεχόμενα αεροπορικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, η ανησυχία κλιμακώνεται μετά από αναφορές για ισχυρές εκρήξεις και στήλες καπνού που υψώθηκαν σήμερα πάνω από την Τεχεράνη και τη Σιράζ, με το καθεστώς να τηρεί σιγή ιχθύος για τα ακριβή αίτια των συμβάντων.

Η στρατηγική της «θαμμένης» τεχνολογίας

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας. Οι εικόνες από τους δορυφόρους της Planet Labs δείχνουν την ανέγερση μιας «τσιμεντένιας σαρκοφάγου» πάνω από την τοποθεσία Taleghan 2, μια εγκατάσταση που στο παρελθόν είχε στοχοποιηθεί από το Ισραήλ. Σύμφωνα με το ινστιτούτο ISIS, εντός του κτιρίου έχει τοποθετηθεί ένας τεράστιος κυλινδρικός θάλαμος υψηλής πίεσης, απαραίτητος για δοκιμές που σχετίζονται με πυρηνικούς πυροκροτητές. Κι όμως, μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, η οροφή του κτιρίου είχε καλυφθεί πλήρως με χώμα, καθιστώντας την εγκατάσταση έναν μη αναγνωρίσιμο υπόγειο θύλακα.

Παρόμοιες κινήσεις παρατηρούνται και στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν. Όπως ανακοινώθηκε, οι ιρανικές αρχές έχουν προχωρήσει στο σφράγισμα και το θάψιμο τριών εισόδων σε υπόγειες σήραγγες όπου φυλάσσεται εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η τακτική αποσκοπεί όχι μόνο στην προστασία από βόμβες βάθους, αλλά και στην αποτροπή επιχειρήσεων από ειδικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να εισβάλουν στο εσωτερικό των τούνελ. Την ίδια ώρα, στο όρος Pickaxe κοντά στο Νατάνζ, καταγράφεται συνεχής κίνηση από μπετονιέρες και βαρέα οχήματα, υποδηλώνοντας την ενίσχυση της θωράκισης των εκεί εγκαταστάσεων εμπλουτισμού.

Διπλωματικό αδιέξοδο και εσωτερική καταστολή


Η πολεμική κινητοποίηση της Τεχεράνης εξελίσσεται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, οι οποίες φαίνεται να βρίσκονται σε τέλμα. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η ιρανική ηγεσία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, θεωρώντας ότι η επιβίωση του καθεστώτος εξαρτάται από την πυρηνική του αποτροπή.

Στο εσωτερικό της χώρας, η καταστολή των αντικαθεστωτικών κινήσεων έχει ενταθεί, ενώ οι πρόσφατες εκρήξεις σε κατοικημένες περιοχές όπως το Παράντ εντείνουν το κλίμα τρόμου.

Σύμφωνα με το κέντρο ερευνών Alma, το Ιράν έχει επίσης αποκαταστήσει τις ζημιές στις πυραυλικές βάσεις της Σιράζ και του Κομ, οι οποίες είχαν πληγεί κατά τη διάρκεια της περσινής 12ήμερης σύγκρουσης. Παρά τις επισκευές, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι βάσεις αυτές δεν έχουν ανακτήσει ακόμη την πλήρη επιχειρησιακή τους ικανότητα. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να ποντάρει στην καθυστέρηση των συνομιλιών, κερδίζοντας χρόνο για να ολοκληρώσει τη μετατροπή των πυρηνικών της φιλοδοξιών σε μια απρόσβλητη πραγματικότητα.

