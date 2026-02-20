e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους

Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε η καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους, συνολικού ύψους περίπου 13.375.000 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συστηματικής εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων και απονομής οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι προέρχονται από τα τέως Ταμεία: ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΤΑΠΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΠΟΤΕ, ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΔΙΚΑ, IKA-ΝΠΔΔ, ΕΤΒΑ, ΤΣΠΑΤΕ.

Σύμφψνα με την ανακοίνωση, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι μεριμνά, ώστε κάθε καταβολή αναδρομικών να διενεργείται, κατόπιν σχολαστικού ελέγχου, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και την ορθότητα των ποσών, εντασσόμενη στη στρατηγική του φορέα για διαφανείς, νόμιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες προς όφελος των συνταξιούχων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος της Deutsche Welle για «προσβολή» του Ερντογάν και «ψευδείς ειδήσεις»

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκινά η διήμερη κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

02:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ένας νεκρός από συντριβή αεροσκάφους F-4 Phantom σε εκπαιδευτική άσκηση

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο – Σε περίπτωση επίθεσης θα απαντήσουμε αποφασιστικά

01:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ / ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιέσεις στη Wall Street και ανησυχίες για τις εξελίξεις στο Ιράν

00:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»

00:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τα highlights της αναμέτρησης των playoffs του Europa League

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μετά την Αρκαδίου κίνδυνος και στα Περιβόλια – Μπαλκόνια έτοιμα για κατάρρευση

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Πλζέν 2-2 (τελικό): Δεν έφτασε το ονειρεμένο ντεμπούτο του Τετέι

23:46ΥΓΕΙΑ

Ζήτημα δημόσιας υγείας η μικροβιακή αντοχή σε βακτήρια που μεταδίδονται μέσω τροφίμων

23:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Άλμα έξι μέτρων ο Εμμανουήλ Καραλής στο Λιεβέν

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Κατάσχεση υποβρυχίου με τέσσερις τόνους κοκαΐνης

23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Εκτός λειτουργίας η νότια είσοδος λόγω πλημμυρών

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκινά η διήμερη κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

22:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Οι δικαιούχοι

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

02:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

01:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ / ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

00:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τα highlights της αναμέτρησης των playoffs του Europa League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ