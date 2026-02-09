Συντάξεις: Τέσσερα πακέτα αναδρομικών έως 8.500 ευρώ για 500.000 συνταξιούχους

Τέσσερα πακέτα αναδρομικών για τις συντάξεις βρίσκονται σε διαδικασία πληρωμών από τον ΕΦΚΑ, με ποσά που ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι φθάνουν έως και τις 8.500 ευρώ.

Το τετραπλό πακέτο αναδρομικών αφορά συνολικά περίπου 500.000 συνταξιούχους, και περιλαμβάνει:

1.Πληρωμές αναδρομικών από μειώσεις 11 μηνών σε επικουρικές συντάξεις και Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων, με ποσά που -ενδεικτικά- φτάνουν ως και 4.200 ευρώ. Δικαιούχοι αυτών των αναδρομικών είναι περίπου 370.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι διεκδικούν τα αναδρομικά με προσφυγές στα δικαστήρια και πληρώνονται εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης.

2.Πληρωμές αναδρομικών σε πέντε κατηγορίες συνταξιούχων στους οποίους οφείλονται αυξήσεις πολλών μηνών από εκκρεμείς επανυπολογισμούς, από επιστροφές κρατήσεων νόμου 4093, από προσαυξήσεις συντάξεων λόγω παράλληλης ασφάλισης, από αφαίρεση κρατήσεων ασθένειας και από παρατάσεις συντάξεων αναπηρίας. Τα ποσά ξεπερνούν για ορισμένες περιπτώσεις τις 2.500 ευρώ.

3.Πληρωμές αναδρομικών για συντάξεις χηρείας του Δημοσίου στις οποίες κατόπιν απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποδίδεται μεγαλύτερο ποσό για το διάστημα από 13/5/2016 ως 30/4/2019, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν σε αυτό το διάστημα, έπρεπε να πάρουν το 50% επί της αρχικής σύνταξης που λάμβαναν οι θανόντες σύζυγοι, ενώ ο ΕΦΚΑ τους κατέβαλε το 50%, αφού προηγουμένως είχε επανυπολογίσει τη σύνταξη των θανόντων σε μικρότερο ποσό από την αρχική. Οι διαφορές που θα πάρουν οι χήρες που δικαιώθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι από 4.000 ευρώ ως και τα 7.789 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην κατοχή του το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

4.Πληρωμές αναδρομικών από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που η επιβολή της για το διάστημα Φεβρουαρίου 2017-Δεκεμβρίου 2018 (23 μήνες) κρίθηκε αντισυνταγματική για τις συντάξεις του Δημοσίου. Παρότι η απόφαση περί αντισυνταγματικότητας αφορά όλους τους συνταξιούχους, όπως άλλωστε αναφέρεται και σε γνωμοδότηση που είχε εκδοθεί από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους όταν είχε βγει η απόφαση περί αντισυνταγματικότητας, εντούτοις τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας ισχυρίζονται ότι αναδρομικά δικαιούνται μόνον όσοι έχουν κάνει προσφυγές που είναι περίπου 9.000 συνταξιούχοι, σε σύνολο 340.000 οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν επιστροφή των κρατήσεων ΕΑΣ για αυτούς τους 23 μήνες. Τα ποσά όσων πληρώνονται αναδρομικά από την ΕΑΣ φτάνουν ως και 8.500 ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο είναι στα 2.500 ευρώ.

Για την ΕΑΣ ανοίγει όμως και νέο ζήτημα καθώς όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» (σελ. 4-5) έχει γίνει η πρώτη προσφυγή από συνταξιούχους του ΟΤΕ με την οποία ζητείται να καταργηθεί ο τρόπος που αυτή επιβάλλεται σε όλο το ποσό της σύνταξης και να εφαρμοστεί το αναλογικό σύστημα που προτείνεται και σε γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το υπουργείο Εργασίας τον Μάιο του 2024. Το υπουργείο Εργασίας είχε εξετάσει διάφορα σενάρια για να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ και να γίνει πιο δίκαιος, αλλά τελικά αποφασίστηκε να παγώνει η κράτηση κάθε φορά που αυξάνονται οι συντάξεις, αντί να εφαρμοστεί ένα δικαιότερο σύστημα. Με την προσφυγή που κατατέθηκε όμως είναι πολύ πιθανό το δικαστήριο να αποφασίσει την αλλαγή του υπολογισμού όπως προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη, και αν αυτό γίνει, τότε οι 450.000 συνταξιούχοι που έχουν κρατήσεις ΕΑΣ θα πληρώνουν λιγότερα.

Αναδρομικά σε συντάξεις χηρείας αναγνωρίζει ότι οφείλει ο ΕΦΚΑ, τα οποία όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του έχει σκοπό να τα καταβάλει, σε συμμόρφωση με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με το ντοκουμέντο που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» ο ΕΦΚΑ αναγνωρίζει ότι οφείλει να καταβάλλει σε χήρα συνταξιούχο του Δημοσίου το ποσό από τη διαφορά των συντάξεων που έλαβε από 1/1/2017 ως 30/4/2019 κα ήταν 14.325,36 ευρώ και αυτών που έπρεπε να λάβει και ήταν 18.474,76 ευρώ. Τα αναδρομικά που θα πάρει η δικαιούχος της σύνταξης χηρείας είναι 4.149 ευρώ.

Η υπόθεση με τις άδικες περικοπές στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου κερδήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ύστερα από προσφυγή του Συλλόγου ΑΞΙΑ που εκπροσωπεί τις χήρες συνταξιούχων του Δημοσίου. Ο Σύλλογος δικαιώθηκε πλήρως από το Δικαστήριο και τώρα δικαιώνεται με την αναγνώριση και πληρωμή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ. Πέραν τούτου όμως, η απόφαση αποτελεί πιλότο και για τις συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν επίσης με περικοπές σε χήρες /χήρους από θανόντες συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Επομένως θα πρέπει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να μεριμνήσει για την ισότιμη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και στις περιπτώσεις των συντάξεων χηρείας του ιδιωτικού τομέα.

Τα αναδρομικά αφορούν σε συντάξεις χηρείας που εκδόθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016) στο διάστημα από 13/5/2016 ως τον Απρίλιο του 2019 και οι θανόντες είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κατέβαλαν στους δικαιούχους (επιζώντες συζύγους) το 50% της σύνταξης του θανόντος αφού προηγουμένως αυτή είχε επανυπολογιστεί, ενώ ο νόμος προέβλεπε ότι για το διάστημα αυτό οι καταβαλλόμενες συντάξεις δεν μεταβάλλονται με επανυπολογισμό.

Αυτό που έγινε στην πράξη ήταν να πάρουν το 50% σε μικρότερη σύνταξη από αυτή που ελάμβανε ο θανών.

Σημειώνεται ότι με τον νόμο 4611/2019 το ποσοστό των συντάξεων χηρείας από 50% αυξήθηκε στο 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς αναδρομικότητα.

Η πρώτη παρτίδα αναδρομικών πληρώνεται στο τέλος Φεβρουαρίου

Η πρώτη παρτίδα πληρωμών από το «τετραπλό πακέτο» αναδρομικών θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ στο τέλος Φεβρουαρίου όπου με την πληρωμή των συντάξεων για τον Μάρτιο περίπου 50.000 συνταξιούχοι από πέντε κατηγορίες θα λάβουν αναδρομικές αυξήσεις από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων, από προσαυξήσεις λόγω αυξημένων εισφορών, αλλά και από επιστροφές κρατήσεων σε στρατιωτικά μερίσματα.

Οπως αποκάλυψε χθες ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, οι πληρωμές αναδρομικών αφορούν σε πέντε κατηγορίες:

1.Αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων που είναι και οι περισσότεροι (περίπου 20.000) δικαιούχοι. Οι συντάξεις των εν λόγω δικαιούχων επανυπολογίστηκαν μεν, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις στα ποσά των επανυπολογισμένων συντάξεων και προέκυψαν αυξήσεις. Οι αυξήσεις πληρώθηκαν χωρίς τα οφειλόμενα αναδρομικά τα οποία θα δοθούν τώρα και θα καλύπτουν το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι τον μήνα που διορθώθηκαν με πρόσθετες αυξήσεις οι επανυπολογισμένες συντάξεις. Τα αναδρομικά για αυτή την κατηγορία εκτιμάται ότι ανέρχονται κατά μέσο όρο ως 3.500 με 4.000 ευρώ.

2.Αναδρομικά σε συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία ως το 2016. Τα ποσά προέρχονται από προσαυξήσεις συντάξεων λόγω των αυξημένων εισφορών που κατέβαλαν οι εν λόγω συνταξιούχοι με την παράλληλη ασφάλιση.

3.Αναδρομικά κύριων συντάξεων από την αφαίρεση της κράτησης ν. 4093/2012 στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για περίπου 7.500 απόστρατους ή χήρες αποστράτων πουν δεν έλαβαν πέρυσι τον Απρίλιο τα αναδρομικά 27 μηνών από τη μείωση των κρατήσεων του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις και μετά τους απαιτούμενους επανελέγχους θα πάρουν στο τέλος Φεβρουαρίου.

4.Αναδρομικά συντάξεων από Παρατάσεις Αναπηρίας.

5.Επιστροφή κράτησης ασθένειας σε τυφλούς με Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας.

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά από τον επανυπολογισμό συντάξεων;

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν συνταξιούχοι στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν λανθασμένος διότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα ακριβή στοιχεία της συνταξιοδοτικής τους απόφασης όσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές. Τα λάθη διορθώνονται τώρα με νέο –διορθωτικό επανυπολογισμό. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που είχε αύξηση 35 ευρώ από διορθωμένο επανυπολογιισμό της σύνταξής του και πήρε μόνο την αύξηση, δικαιούται και αναδρομικές αυξήσεις 35 ευρώ τον μήνα από το 2019 μέχρι την ημερομηνία που πιστώθηκε η διορθωτική αύξηση στη σύνταξή του.

Τα αναδρομικά για τις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου

Αρχική σύνταξη θανόντος (μικτά) Επανυπολογισμένη σύνταξη θανόντος Σύνταξη χηρείας που απονεμήθηκε από 1/2017 ως 4ο 2019 (1) Σύνταξη χηρείας που έπρεπε να πληρωθεί από 1/2017 ως 4ο 2019 (2) Μηνιαία διαφορά που δικαιούται η χήρα (χήρος) Συνολικά αναδρομικά από 1/2017 ως 4ο 2019 (28 μήνες) 2.300 € 1.955 € 978 € 1.150 € 173 € 4.830 € 2.185 € 1.883 € 942 € 1.093 € 151 € 4.221 € 2.070 € 1.809 € 905 € 1.035 € 130 € 3.651 € 1.955 € 1.732 € 866 € 978 € 111 € 3.120 € 1.840 € 1.652 € 826 € 920 € 94 € 2.628 € 1.725 € 1.570 € 785 € 863 € 78 € 2.174 € 1.610 € 1.467 € 734 € 805 € 71 € 2.002 € 1.495 € 1.364 € 682 € 748 € 65 € 1.833 € 1.380 € 1.261 € 630 € 690 € 60 € 1.669 € 1.265 € 1.157 € 579 € 633 € 54 € 1.509 € 1.150 € 1.053 € 527 € 575 € 48 € 1.352 € 1.035 € 949 € 475 € 518 € 43 € 1.200 €

(1) Με 50% επί της επανυπολογισμένης σύνταξης, (2) Με 50% επί της αρχικής σύνταξης

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»