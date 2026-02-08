Συντάξεις: Ξεμπλοκάρονται οι επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση - Αναλυτικοί πίνακες

Σχέδιο για την έκδοση όλων των επικουρικών συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση από το τελευταίο ταμείο, ανεξαρτήτως του φορέα που οι ασφαλισμένοι έχουν τα περισσότερα ένσημα, προωθείται από το υπουργείο Εργασίας με σχετική νομοθετική διάταξη την οποία αποκαλύπτει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος» της Κυριακής.

Η διάταξη προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που υφίσταται διαδοχικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης η επικουρική σύνταξη θα απονέμεται «από τον πρώην εντασσόμενο φορέα, λογαριασμό ή κλάδο στον οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση σε περισσότερους από έναν εντασσόμενους λογαριασμούς, φορείς ή κλάδους αποκλειστικά εντός του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ».

Το στοκ

Στόχος της ρύθμισης είναι να «λυθούν τα χέρια» των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ώστε να αρχίσει να κατεβαίνει το στοκ με τις 43.000 αιτήσεις που είναι σε αναμονή, εκ των οποίων οι 33.000 είναι σε αναμονή για πολλούς μήνες έως και χρόνια, αφενός γιατί υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που δεν έχει συνυπολογιστεί ώστε να βγει η απόφαση, αφετέρου διότι οι επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση δημιουργούν φόρτο εργασίας και καθυστερούν την έκδοση των υπόλοιπων επικουρικών συντάξεων όπου ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί σε ένα ταμείο.

Με το ισχύον καθεστώς η απονομή επικουρικής σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση εξετάζεται και απονέμεται από τον φορέα στον οποίο οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και πληρούν τις προϋποθέσεις του. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα καθώς μέχρι να εκδοθεί η απόφαση μεσολαβεί η εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των τομέων επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ για να διαπιστωθεί σε ποιο ταμείο διήνυσαν τον περισσότερο χρόνο οι ασφαλισμένοι ώστε να χρεωθεί στην αρμόδια διεύθυνση η επεξεργασία τα αίτησης. Η απονομή της επικουρικής σύνταξης, όταν μεσολαβεί διαδοχική ασφάλιση, μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και 4 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ ο συνήθης χρόνος αναμονής με διαδοχική ασφάλιση σε δυο επικουρικά ταμεία είναι περίπου δυο χρόνια.

Με τη διάταξη που προωθείται τα στάδια της εσωτερικής αλληλογραφίας για την έκδοση επικουρικών συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση καταργούνται και πλέον η αίτηση θα μένει και θα εξετάζεται από τον τελευταίο φορέα του ασφαλισμένου.

Εκτιμάται ότι οι χρόνοι απονομής των επικουρικών συντάξεων θα μειωθούν σημαντικά όχι μόνον γιατί θα καταργηθούν ενδιάμεσα στάδια αλλά και διότι θα «λυθούν τα χέρια» των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ καθώς θα μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα και τις απλές αιτήσεις στις οποίες όλος ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί σε ένα ταμείο, ενώ τώρα καθυστερούν και αυτές γιατί τρώνε χρόνο οι αιτήσεις με δυο και τρία ταμεία.

Υπενθυμίζεται ότι οι προϋποθέσεις για την απονομή των επικουρικών συντάξεων απλοποιήθηκαν με τον νόμο 5078/2023 (άρθρα 117, 118 και 155) και οι ασφαλισμένοι δικαιούνται επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος εφόσον έχουν συμπληρώσει 4.500 ημέρες εργασίας ή 15 έτη εργασίας και έχουν δικαιωθεί σύνταξης για την ίδια αιτία από τον κύριο φορέα.

Ο χρόνος

Σύμφωνα με τον νόμο, η απόφαση απονομής της επικουρικής σύνταξης θα πρέπει να εκδίδεται εντός 3 μηνών μετά την απονομή της κύριας σύνταξης ή εντός 6 μηνών εφόσον η αίτηση για την επικουρική σύνταξη υποβλήθηκε μετά την αίτηση για την κύρια σύνταξη.

Στις περιπτώσεις που ο διανυθείς χρόνος επικουρικής ασφάλισης έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε επικουρικά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, η επικουρική εκδίδεται από τον φορέα, κλάδο ή λογαριασμό στον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει στο σύνολο 15 έτη επικουρικής ασφάλισης.

Εφόσον οι προθεσμίες των 3 ή 6 μηνών παρέλθουν άπρακτες, οι πράξεις απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδονται με τη διαδικασία της ταχείας απονομής (fast Track) εφόσον οι αιτούντες έχουν συνταξιοδοτηθεί στον κύριο φορέα και έχουν συμπληρώσει στον επικουρικό φορέα τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας ή 15 έτη. Στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι έχουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης, θα λάβουν μεταγενέστερα το υπόλοιπο ποσό της επικουρικής τους για τα επιπλέον χρόνια ή μπορούν να αρνηθούν την έκδοση της επικουρικής για τη 15ετία και να περιμένουν να πάρουν ολόκληρο το ποσό για το σύνολο των ετών ασφάλισης.

Με τη νέα ρύθμιση όλος ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε επικουρικά ταμεία θα θεωρείται ενιαίος και η απόφαση για την απονομή της επικουρικής σύνταξης θα εκδίδεται από το τελευταίο ταμείο στο οποίο κατέβαλαν εισφορές οι ασφαλισμένοι χωρίς να ψάχνουν οι υπηρεσίες σε ποιον φορέα έχουν τα περισσότερα ένσημα ώστε να αναθέσουν σε αυτό το ταμείο την απονομή της επικουρικής σύνταξης.

Πώς υπολογίζονται τα νέα ποσά

Οι επικουρικές συντάξεις για τους ασφαλισμένους που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026, με 33 έως 40 έτη ασφάλισης, κυμαίνονται από 160 ευρώ έως 401 ευρώ.

Τα ποσά υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές των ασφαλισμένων από το 2002 έως το 2014 και από το 2015 έως το 2026 υπολογίζονται τα έτη ασφάλισης έως το 2014 και οι εισφορές που καταβλήθηκαν για τα έτη ασφάλισης μετά το 2015.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ποσού παίζει και η ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς εφαρμόζεται ειδικός συντελεστής (ράντα) που μειώνει το ποσό όσο μικρότερη από τα 67 είναι η ηλικία εξόδου.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένος του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθεί στο 65ο έτος με 37 έτη ασφάλισης, μέσο όρο αποδοχών 1.620 ευρώ από το 2002 έως το 2014 και με συνολικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης (εργαζόμενου και εργοδότη) 17.326 ευρώ από το 2015 έως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 260 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης, μέσο όρο αποδοχών 2.260 ευρώ από το 2002 έως το 2014 και συνολικές εισφορές 24.171 ευρώ από το 2015 έως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 401 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος του ιδιωτικού τομέα που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης, μέσο όρο αποδοχών 1.880 ευρώ από το 2002 έως το 2014 και συνολικές εισφορές 23.458 ευρώ από το 2015 έως το 2026, θα πάρει επικουρική σύνταξη 308 ευρώ μικτά.

Πληρώνονται αναδρομικά στο τέλος Φεβρουαρίου σε 50.000 δικαιούχους

Πληρωμές αναδρομικών σε περίπου 50.000 συνταξιούχους από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων, από προσαυξήσεις λόγω αυξημένων εισφορών, αλλά και από επιστροφές κρατήσεων σε στρατιωτικά μερίσματα θα πραγματοποιηθούν από τον ΕΦΚΑ στο τέλος Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυριακής, οι πληρωμές αναδρομικών αφορούν σε πέντε κατηγορίες:

Αναδρομικά από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων που είναι και οι περισσότεροι (περίπου 20.000) δικαιούχοι. Οι συντάξεις των εν λόγω δικαιούχων επανυπολογίστηκαν μεν αλλά στη συνέχεια υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις στα ποσά των επανυπολογισμένων συντάξεων και προέκυψαν αυξήσεις. Οι αυξήσεις πληρώθηκαν χωρίς τα οφειλόμενα αναδρομικά τα οποία θα δοθούν τώρα και θα καλύπτουν το διάστημα από 1/1/2019 μέχρι τον μήνα που διορθώθηκαν με πρόσθετες αυξήσεις οι επανυπολογισμένες συντάξεις. Αναδρομικά σε συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση. Τα ποσά προέρχονται από προσαυξήσεις συντάξεων λόγω των αυξημένων εισφορών που κατέβαλλαν με την παράλληλη ασφάλιση. Αναδρομικά κύριων συντάξεων από την αφαίρεση της κράτησης ν. 4093/2012 στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για περίπου 7.500 απόστρατους ή χήρες αποστράτων που δεν έλαβαν πέρυσι τον Απρίλιο τα αναδρομικά 27 μηνών από τη μείωση των κρατήσεων του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις και μετά τους απαιτούμενους επανελέγχους θα τα πάρουν στο τέλος Φεβρουαρίου. Αναδρομικά συντάξεων από παρατάσεις αναπηρίας. Επιστροφή κράτησης ασθένειας σε τυφλούς με επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 65Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 18,565 Ετη ασφάλισης (σύνολο) Ετη ασφάλισης έως το 2014 Συντάξιμος μισθός έως το 2014 Ετη ασφάλισης από 2015 έως 2026 Συνολικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης από 2015 έως 2026 (*) Σύνολο επικουρικής σύνταξης 37 25 1.620 € 12 17.326 € 260 € 37 25 1.700 € 12 18.182 € 273 € 37 25 1.800 € 12 19.251 € 289 € 37 25 1.900 € 12 20.321 € 305 € 37 25 2.000 € 12 21.390 € 321 € ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 67Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 17,297 40 28 1.780 € 12 19.037 € 316 € 40 28 1.900 € 12 20.321 € 337 € 40 28 2.020 € 12 21.604 € 359 € 40 28 2.140 € 12 22.887 € 380 € 40 28 2.260 € 12 24.171 € 401 €

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2026: 67Ο ΕΤΟΣ. ΡΑΝΤΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ: 17,297 Ετη ασφάλισης (σύνολο) Ετη ασφάλισης έως το 2014 Συντάξιμος μισθός έως το 2014 Ετη ασφάλισης από 2015 έως 2026 Συνολικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης από 2015 έως 2026 (*) Σύνολο επικουρικής σύνταξης 35 23 1.400 € 12 17.469 € 229 € 35 23 1.520 € 12 18.966 € 249 € 35 23 1.640 € 12 20.463 € 268 € 35 23 1.760 € 12 21.960 € 288 € 35 23 1.880 € 12 23.458 € 308 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»