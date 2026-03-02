Συναγερμός στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία - Αναχαιτίστηκαν δύο drones στις βρετανικές βάσεις
Εκκενώνονται οι στρατιωτικές βάσεις και το αεροδρόμιο της Πάφου - Κινητοποίηση και στην αμερικανική βάση στη Λευκωσία
Επί ποδός βρίσκονται οι κυπριακές αρχές καθώς έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία, εκκενώνονται όλες οι στρατιωτικές βάσεις στην ΚύπροΚύπρο αλλά και το αεροδρόμιο της Πάφου.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.
Το κανάλι Sigmalive μεταδίδει ότι τα drones αναχαιτίστηκαν από βρετανικά μαχητικά.
