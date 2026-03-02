Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ στο στόχαστρο του IDF - Το Ισραήλ δεν αποκλείει εισβολή στον Λίβανο
Επίθεση αντιποίνων ετοιμάζουν οι ισραηλινές δυνάμεις για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ
Οι επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν θα μείνουν αναπάντητες με εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού να μην αποκλείει ακόμα και το ενδεχόμενο εισβολής στον νότιο Λίβανο.
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προσδιόρισε τον επόμενο στόχο, που δεν είναι άλλος από αρχηγό της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασίμ.
Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του IDF τόνισε ότι ο στρατός διέταξε την εκκένωση περισσότερων από 50 χωριών του νότιου Λιβάνου κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Επίσης ανακοινώθηκε ότι ο Ισραηλινός Στρατός είχε ήδη σκοτώσει αρκετούς κορυφαίους διοικητές της Χεζμπολάχ, πλήττοντας και δεκάδες θέσεις της.
