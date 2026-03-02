Το Telekom Center Athens περνά στη νέα ψηφιακή εποχή -Το επίσημο website είναι πλέον live

Το Telekom Center Athens πραγματοποιεί το επόμενο ψηφιακό του βήμα, παρουσιάζοντας το νέο επίσημο website, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό. Η πλατφόρμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του venue, παρουσιάζοντας τους χώρους και τις υποδομές του και τις δυνατότητες φιλοξενίας κάθε είδους εκδήλωσης και δραστηριότητας.

Με σύγχρονο σχεδιασμό και εύχρηστη πλοήγηση, το website επιτρέπει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν κάθε πτυχή του Telekom Center Athens, να ενημερωθούν για επερχόμενα events και να παρακολουθήσουν όλα τα νέα σε πραγματικό χρόνο, αλλά και να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στην εγκατάσταση μέσα από την κατηγορία Venue Tour. Μέσω του website οι επισκέπτες μπορούν, επίσης, να επικοινωνήσουν με το venue για τη διοργάνωση της εκδήλωσης ή της δραστηριότητας που τους ενδιαφέρει.

Με αυτή την αναβάθμιση, το Telekom Center Athens αναδεικνύεται ως σύγχρονος κόμβος ψυχαγωγικής, επιχειρηματικής, πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας και παράλληλα ενισχύει τη σύνδεση με το κοινό και τους συνεργάτες του.

Το Telekom Center Athens είναι πλέον ένα click μακριά -έτοιμο να καλωσορίσει το κοινό, να ενημερώσει και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία ενός από τα πιο σύγχρονα venues στην Ευρώπη.

