e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 94.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου

Από σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: