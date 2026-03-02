Μαρ-α-Λάγκο: Ο Τραμπ παρακολουθούσε την επίθεση στο Ιράν, ενώ οι συνεργάτες του διασκέδαζαν σε γκαλά

Ο Τραμπ παρακολουθούσε τις εξελίξεις της επιχείρησης κατά του Ιράν από το Μαρ-α-λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Μαρ-α-Λάγκο: Ο Τραμπ παρακολουθούσε την επίθεση στο Ιράν, ενώ οι συνεργάτες του διασκέδαζαν σε γκαλά

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (κέντρο) επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» με (από αριστερά προς τα δεξιά) τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και την Προϊσταμένη του Γραφείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Καθώς οι καλεσμένοι ενός φιλανθρωπικού γκαλά είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα χορού του Μαρ-α-Λάγκο το βράδυ της Παρασκευής, μια πολύ διαφορετική σκηνή εκτυλισσόταν στην άλλη πλευρά του τεράστιου κτήματος του Αμερικανού προέδρου στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Πίσω από επιχρυσωμένες πόρτες, πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας και μαύρες κουρτίνες, κορυφαίοι αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είχαν συγκεντρωθεί και προετοιμάζονταν για μια μεγάλη νύχτα μπροστά τους.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έφτασαν στο κτήμα από νωρίς, χωρίς να τους δει το πλήθος που διασκέδαζε και έπινε κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα. Το ίδιο είχε κάνει και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, ο οποίος είχε τοποθετήσει σε ένα καβαλέτο τον χάρτη της Μέσης Ανατολής με τις θέσεις των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων — μαζί με στόχους στο Ιράν.

dan-caine

Ο Νταν Κέιν

X: Λευκός Οίκος

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε, ο χώρος είχε μεταμορφωθεί σε ένα πρόχειρο Κέντρο Επιχειρήσεων από όπου ο ίδιος θα επέβλεπε την έναρξη μιας παρατεταμένης επίθεσης κατά του Ιράν.

Πρώτα, όμως, απευθύνθηκε στην αίθουσα χορού.

«Καλή διασκέδαση σε όλους», φώναξε ο Τραμπ στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για ένα φιλανθρωπικό γκαλά, αφού χόρεψε για λίγο στον ρυθμό του τραγουδιού «God Bless the USA».

«Πρέπει να πάω στη δουλειά», τους είπε.

Παρακολουθώντας την επιχείρηση «Epic Fury»

Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος έδειχναν τον Τραμπ, φορώντας ένα λευκό καπέλο που έγραφε «USA», να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιχείρησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της Κυριακής, αυτές οι εικόνες και δύο βιντεοσκοπημένα βίντεο — το πρώτο ανακοίνωνε την έκτακτη επιχείρηση και το δεύτερο αναφερόταν στον θάνατο του Χαμενεΐ και των τριών Αμερικανών στρατιωτικών — ήταν όλα όσα είδε το κοινό από τον πρόεδρο, καθώς ο Τραμπ δεν προέβη σε ζωντανή επίσημη ομιλία ούτε συγκάλεσε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου.

Σε μια από τις φωτογραφίες, ο Τραμπ φαίνεται να σκύβει προς την επικεφαλής του προσωπικού του, Σούζι Γουάιλς, καθώς αυτή κάνει μια χειρονομία με το δεξί της χέρι. Ένα μαύρο smartwatch που φορούσε η Γουάιλς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο ότι μπορεί να έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του δωματίου, μια ιδέα που γρήγορα διαψεύστηκε από τον κατασκευαστή της συσκευής.

President Trump Observes Operation Epic Fury From Mar-a-Lago

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) συνομιλεί με την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ενώ επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Getty Images North America

Πέρα από το smartwatch της Γουάιλς, η επιλογή του Μαρ-α-λάγκο από τον Τραμπ για να επιβλέψει μια από τις ευαίσθητες στρατιωτικές επιχειρήσεις έχει προκαλέσει ανησυχία στους επαγγελματίες της εθνικής ασφάλειας.

Η πιθανή διασταύρωση των μελών του κλαμπ στο Μαρ-α-λάγκο, με τα πιο ευαίσθητα μυστικά εθνικής ασφάλειας της χώρας έχει επίσης προκάεσει ανησυχία σε ορισμένους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, καθώς μπορεί η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ να ελέγχει τους επισκέπτες πριν από την είσοδό τους, αλλά δεν καθορίζει ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο κλαμπ.

Αυτό έχει προκαλέσει περιστασιακά κάποια πρωτόγνωρα περιστατικά. Στις αρχές της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε παρευρεθεί με τον τότε πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε στο Μαρ-α-λάγκο, και συζητούσαν την εκτόξευση ενός πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα, ενώ καθόντουσαν στην αυλή. Οι επισκέπτες τους παρακολουθούσαν και άκουγαν τους άνδρες να συζητούν πώς να ανταποκριθούν στο περιστατικό και δημοσίευαν φωτογραφίες της σκηνής στα social media.

Από τότε, έχουν θεσπιστεί αυστηρότεροι κανόνες για τους επισκέπτες του Μαρ-α-λάγκο που θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες τον χώρο.

Η επίβλεψη άκρως απόρρητων επιχειρήσεων από το Μαρ-α-λάγκο

Ο κατάλογος των άκρως απόρρητων επιχειρήσεων που έχουν λάβει το πράσινο φως από το Μαρ-α-λάγκο είναι πλέον μακρύς.

Το 2020, ο Τραμπ είχε συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους της εθνικής ασφάλειας σε ένα υπόγειο δωμάτιο χωρίς παράθυρα στο Μαρ-α-λάγκο, για να λάβει την τελική απόφαση για την εξόντωση του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το 2017, από ένα άλλο δωμάτιο στο κτήμα, ο Τραμπ ενέκρινε επιθέσεις κατά της Συρίας, πριν επιστρέψει στο δείπνο με τον ηγέτη της Κίνας για να του τα διηγηθεί ενώ έτρωγαν σοκολατόπιτα. «Έτρωγε την σοκολατόπιτα του», είχε πει τότε ο Τραμπ για τον καλεσμένο του, Σι Τζινπίνγκ. «Και ήταν σιωπηλός».

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, ο Τραμπ έχει παρακολουθήσει από το Μαρ-α-λάγκο, σημαντικές αμερικανικές επιχειρήσεις τρεις φορές. Όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αεροπορική εκστρατεία εναντίον των ανταρτών Χούθι στη Υεμένη, όταν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk εκτοξεύτηκαν εναντίον υποτιθέμενων στρατοπέδων του ISIS στη Νιγηρία την ημέρα των Χριστουγέννων, και όταν η τολμηρή αποστολή για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο έλαβε χώρα στο Καράκας αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά.

Το κτήμα στο Μαρ-α-λάγκο, το οποίο χτίστηκε για την επιχειρηματία Μάρτζορι Μεριγουέδερ Ποστ τη δεκαετία του 1920, διαθέτει ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά προστασίας.

Αλλά δεν είναι αδιαπέραστο. Τον περασμένο μήνα, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και αστυνομικοί του Παλμ Μπιτς πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν οπλισμένο άνδρα που εισέβαλε παράνομα στην ασφαλή περίμετρο του κτήματος. Ο Τραμπ δεν βρισκόταν στην ιδιοκτησία εκείνη τη στιγμή.

Μετά την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο, η Μυστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ενίσχυε την ασφάλεια γύρω από το Μαρ-α-λάγκο, καθώς και γύρω από τον Λευκό Οίκο.

