Τηλεθέαση-βραδινή ζώνη: Γρηγόρης Αρναούτογλου ή Survivor; Ξεκάθαρος νικητής

Χωρίς ιδιαίτερο ανταγωνισμό κινήθηκε η βραδινή ζώνη της Κυριακής, με την τηλεθέαση να δείχνει τους πρωταγωνιστές και να δημιουργεί προβληματισμό σε ορισμένες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικά, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» του ΑΝΤ1 σημείωσε 19% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό κάνοντας τη διαφορά. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απέδειξε τη δυναμική του, καθώς αποτελεί μεγάλη αξία στον κόσμο της TV.

Στον ΣΚΑΪ, το «Survivor» κατέγραψε 13,1% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Το ριάλιτι επιβίωσης προσπαθεί να κρατήσει τα διψήφια ποσοστά του και, μέχρι τώρα, στο σύνολο, τα καταφέρνει.

Η πρεμιέρα των νέων επεισοδίων του σίριαλ «Ο Γιατρός», στον ALPHA, σημείωσε 7,8% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Το τελευταίο νησί» έκανε 5,5% στο σύνολο και 4,1% στους τηλεθεατές 18-54.

Στη late night, το «The 2night show» του ΑΝΤ1 -ξανά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου- κράτησε παρέα στο 14,2% του συνόλου και στο 9,8% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, η αθλητική εκπομπή «Monobala» έκανε 10,9% στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Super Μπάλα Live» του MEGA κατέγραψε 6% και 5% αντίστοιχα, ενώ το «Grand League» του OPEN 5,5% και 5%.

