Να μ’αγαπάς spoiler: Αυτό είναι το κρυφό παιδί του Θεόφιλου

Η σειρά του ALPHA «Να μ’αγαπάς» όχι μόνο σαρώνει στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά επιφυλάσσει δυνατές εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Λευτέρης, βέβαιος πλέον πως η Σοφία κρύβεται πίσω από το στημένο ατύχημα της Φωτεινής και της Άννας, την παγιδεύει στο νοσοκομείο και την αναγκάζει να ομολογήσει. Η σύγκρουσή του με τον Ορφέα φουντώνει, ενώ την ίδια στιγμή ο γιατρός Αθανασιάδης καλεί τον Ορφέα για κρίσιμη ενημέρωση σχετικά με τη μεταμόσχευση του Θεόφιλου. Και ενώ η αγωνία κορυφώνεται, ο γιατρός αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα συμβατού δότη μέσα στην οικογένεια…

Ο Λευτέρης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Άννα και, με τη βοήθεια της Φωτεινής, επιλέγει τελικά το οικογενειακό κειμήλιο της γιαγιάς τους ως δαχτυλίδι αρραβώνα. Παράλληλα, ο Άγγελος κάνει ένα γενναιόδωρο δώρο στη Φωτεινή, χαρίζοντάς της τη δική της κλινική. Όμως η χαρά επισκιάζεται από την αποκάλυψη: ο Μάκης είναι συμβατός δότης. Κι ενώ ο Θεόφιλος δηλώνει έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα, ο Μάκης αρνείται κατηγορηματικά να δώσει το νεφρό του.

Το λαμπερό πάρτι για τα 63α γενέθλια του Θεόφιλου συγκεντρώνει φίλους και εχθρούς στο ίδιο σπίτι. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εντάσεις υπόγειες και η αγωνία για τη μεταμόσχευση διάχυτη. Ο Μάκης αποφεύγει τα βλέμματα, ενώ ο Θεόφιλος παλεύει με τον φόβο για το αύριο. Τη στιγμή που σβήνει τα κεράκια, η Νικαίτη παίρνει τον λόγο και καλεί τον Μάκη μπροστά σε όλους. Ένα μυστικό ετών έρχεται στο φως και τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο… Ο Μάκης είναι παιδί του Θεόφιλου.

