Μπενίτεθ: «Σημαντικό για όλους μας να προκριθούμε – Έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας»

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Το ματς της Πέμπτης (26/2 19:45) φέρνει το «τριφύλλι» μπροστά στην πρόκληση της πρόκρισης στους «16» του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το πόσο σημαντικό θα ήταν αυτό για το «τριφύλλι», αναφορικά με το πρότζεκτ που είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά:

Για το αν το αυριανό ματς είναι το παιχνίδι της σεζόν και τι πρέπει να κάνει η ομάδα:

«Από τη μία μιλάμε για μία ομάδα που έχει χρόνια να κάνει ευρωπαϊκή επιτυχία και από την άλλη ο Ίνγκι είπε οτι χρειαζόμαστε χρόνο να αλλάξουμε πράγματα, μιλάμε για ένα πρότζεκτ.

Αν τα βάλουμε όλα μαζί είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα εν μέσω ενός πρότζεκτ και αύριο έχουμε έναν ''τελικό''. Θα κάνουμε τα πάντα. Εγώ είμαι αισιόδοξος και ρεαλιστής. Αν δεν γίνει, θα πρέπει να παλέψουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση».

Για το πού κρίνονται αυτά τα ματς και αν είναι οδηγός το δεύτερο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ:

«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που δεν σκοράρει και δεν δέχεται πολλά γκολ. Τους γνωρίζουμε καλά. Μιλάμε για μία κατάσταση ισορροπίας. Είναι δυνατοί φυσικά, έχουν ένταση, είναι δύσκολη αντίπαλος στο κομμάτι αυτό. Μας το έχει δείξει ακόμη και με δέκα παίκτες. Πολλές φορές πηγαίνουν στο 1vs1 αμυντικά για να εξουδετερώσει τον αντίπαλο.

Από τη μία πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον αντίπαλο προπονητή για το σύνολό του, παρ' ότι γυρίσαμε το αποτέλεσμα και παραλίγο να κερδίσουμε. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών είναι πολλές φορές εκείνα που δίνουν τη λύση. Όπως συνέβη με τον Τεττέι στο περασμένο παιχνίδι.

Ναι μεν υπάρχουν ματς που οι προπονητές έχουν κάνει αρχικά κάποια λάθη κι έπειτα αλλάζουν πράγματα όταν το συνηδειοποιούν. Περισσότερο απ' αυτά σε ματς σαν αυτά με την Πλζεν είναι οι παίκτες που θα βγουν μπροστά για να μας ωθήσουν στη νίκη».

Για το τι άλλαξε και παίζει καλύτερα η ομάδα:

«Το βλέπω κι εγώ αυτό στα τελευταία δύο ματς. Θέλουμε να δούμε το ίδιο και αύριο. Πολλές φορές αν βλέπει τους παίκτες να έχουν εμπιστοσύνη σ' αυτό που κάνουν το πράττουν με μεγαλύτερη συνέπεια. Μας δίνει αυτοπεποίθηση αυτό και θεωρούμε πως με την κατάλληλη προετοιμασία μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για τις απουσίες:

«Όταν ήρθαμε εδώ η ομάδα έπαιζε από νωρίς λόγω των προκριματικών κι έτσι η προετοιμασία ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη που έγινε με γνώμονα αυτά τα πρώτα ματς.

Φτάσαμε να έχουμε μέχρι και εννέα παίκτες τραυματίες ταυτόχρονα. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των τραυματιών και τα καταφέραμε.

Κάποιοι απ' αυτούς είχαν ξανά ζητήματα από άτυχες στιγμές. Όταν έχεις και συνεχόμενα παιχνίδια, σιγά σιγά μαζεύονται μικρά μικρά προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν τραυματισμό.

Εγώ θέλω ένα ρόστερ με 26 και όχι 33 παίκτες. Δεν χρησιμοποιώ τους τραυματισμούς σαν δικαιολογία. Είναι πραγματικότητα και μας αναγκάζουν να αλλάζουμε πράγματα κάποιες φορές. Ακόμα και όταν έχουμε δύο ματς την εβδομάδα θέλω ένα μικρό ρόστερ που να μπορεί να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα αυτό. Ίσως έχει παίξει ρόλο και η αλλαγή προπονητή. Πάντως αύριο θα πάμε με 11 παίκτες υγιείς για να κερδίσουμε»

Για το αν έχει συζητηθεί το πως μπορεί να αλλάξει την γεύση της σεζόν μία ή και δύο πιθανές προκρίσεις:

«Είπα πολλές φορές πώς κάθε παιχνίδι για μας είναι μία ευκαιρία να κερδίσουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα. Θα είναι σημαντικό για όλους μας να προκριθούμε. Να είναι ένα θετικό μήνυμα για τη συνέχεια. Στο Κύπελλο δεν τα καταφέραμε. Εδώ έχουμε μία ευκαιρία. Έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνουν τα ματς αυτά για τον σύλλογο. Οπότε αύριο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία».

Για τον Μπάρος, τον Σμίτσερ και τον Τσεχ:

«Ο Σμίτσερ είναι ένα παράδειγμα για μας. Παράδειγμα επαγγελματία, γιατί έκανε προπόνηση παρ' ότι έπαιζε λίγο, επειδή προερχόταν από έναν μεγάλο τραυματισμό. Είπα ότι μπορεί να ερχόταν η ώρα να σκοράρει ένα σημαντικό γκολ και το έκανε.

Για τον Μπάρος. Ήταν ένας πολύ καλός παίκτης που έκανε δίδυμο και με τον Σισέ. Βοήθησε πολύ την Λίβερπουλ.

Για τον Τσεχ. Ήταν πολύ καλός στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν έξυπνος.

Είμαι ικανοποιημένος για τους Μπάρος και Τσεχ που τα πηγαίνουν πολύ καλά στο ποδόσφαιρο και αφότου σταμάτησαν να αγωνίζονται».

Τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανός δήλωσε:

Για το τι χρειάζεται να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός:

«Θα παρακολουθήσουμε ένα παρόμοιο παιχνίδι με κείνο στην Αθήνα. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση αυτή και πάμε να παλέψουμε για να πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν μπορεί να γλυκάνει τη συνέχεια της ομάδας μία πιθανή πρόκριση:

«Προφανώς είναι ένας τελικός, γιατί όποια ομάδα χάσει αύριο αποκλείεται από τη διοργάνωση. Είμαστε προετοιμασένοι. Έχουμε παίξει μαζί τους άλλες δύο φορές φέτος, μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Θα ήθελα να σταθώ στη συγκέντρωση, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία κι έχουμε δείξει πως μπορούμε να τα καταφέρουμε απέναντι σε οποινδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη»

Για την διαφορά της εικόνας σε Ελλάδα και Ευρώπη:

«Καλή ερώτηση. Αν ξεραμε την απάντηση, θα είχαμε ήδη λύσει το πρόβλημα. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε γρήγορα. Είμαστε με τον κόουτς εδώ και τέσσερις μήνες, με πολλές μεταγραφές και αλλαγές. Από την εμπειρία του στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν αλλάζει γρήγορα. Είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους μας φέτος. Νομίζω ότι έχουμε αναγνωρίσει κάποια προβλήματα και τα έχουμε συζητήσει εσωτερικά. Κοιτάμε να τα πάμε φέτος όσο καλύτερα γίνεται και να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε περισσότερο για τη νέα σεζόν».