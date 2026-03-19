Γεωργιάδης: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας και απαισιότητας» η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σε αλλαγές του κανονισμού της Βουλής μετά το Πάσχα οδήγησε η ενέργεια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου να βιντεοσκοπήσει τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ έτρωγε ένα κρακεράκι λόγω ενοχλήσεων στο στομάχι του και στη συνέχεια να αναρτήσει το σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

«Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας η Κωνσταντοπούλου»

Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον Σκάι, εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί η «φάμπρικα» με τα βίντεο της κας Κωνσταντοπούλου, κάτι που οδηγεί σε απαξίωση του θεσμού, όπως άφησε να εννοηθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν την αφήναμε με αυτή τη “φάμπρικα”, έχει τραβήξει 8 βίντεο σε διάστημα 20 ημερών μέσα στη Βουλή ό,τι δεν της αρέσει το ανεβάζει, και φτάναμε οι 300 βουλευτές να βιντεοσκοπεί ο ένας τον άλλον μεταξύ μας, δεν θα υπήρχε κοινοβούλιο».

Στρέφοντας τα πυρά του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για μη φυσιολογική συμπεριφορά, λέγοντας πως έχει τσακωθεί με πλήθος βουλευτών το τελευταίο διάστημα, χαρακτηρίζοντάς την «κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας και απαισιότητας που όποιον βλέπει μπροστά της, του κάνει μπούλινγκ».





