Περού: Αστυνομικοί ντύθηκαν μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να ξεγελάσουν έμπορο ναρκωτικών

Αστυνομικοί στο Περού ντύθηκαν σαν μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στο πλαίσιο της επιχείρησης εναντίον ενός ύποπτου εμπόρου ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί ντύθηκαν μασκότ επειδή οι πληροφορίες που είχαν συλλέξει για τον ύποπτο ανέφεραν ότι είναι «οπαδός του ποδοσφαίρου, που ζει και αναπνέει τον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Ο άνδρας παρακολουθούσε την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου όταν δύο άτομα ντυμένα ως μασκότ του τουρνουά έφτασαν στην πόρτα του.

Police officers in Peru dressed up as 2026 World Cup mascots as they targeted a suspected drug trafficker, who is a ‘die-hard football fan, living and breathing the World Cup fever’. pic.twitter.com/07cjMIZibL — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 12, 2026

Δύο Περουβιανοί αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε Clutch και Maple, δύο από τις μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χρησιμοποίησαν μια μεταλλική βαριοπούλα για να σπάσουν την πόρτα σπιτιού σε μια φτωχή γειτονιά της Λίμα για να μπουν με τους συναδέλφους τους και να συλλάβουν τον ύποπτο έμπορο ναρκωτικών, ανέφερε η αστυνομία την Πέμπτη.

Ο Συνταγματάρχης Κάρλος Αλκάνταρα , επικεφαλής της Πράσινης Μοίρας —μιας μονάδας που καταπολεμά το κοινό έγκλημα— δήλωσε στον Τύπο ότι συνέλαβαν τον 48χρονο Κάρλος Καμπρέρα με τη βοήθεια δύο μυστικών πρακτόρων.

POLICÍAS DISFRAZADOS CAPTURAN DELINCUENTES EN PERÚ



Policías disfrazados de mascotas de la copa Mundial de la FIFA arrestaron a un sospechoso durante una operación encubierta contra el narcotráfico en Lima, Perú.

pic.twitter.com/PdDbEOjWA8 — News On Demand (@OnDemand_News) June 12, 2026

Διαβάστε επίσης