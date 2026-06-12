Περού: Αστυνομικοί ντύθηκαν μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να ξεγελάσουν έμπορο ναρκωτικών
Ο άνδρας παρακολουθούσε την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Αστυνομικοί στο Περού ντύθηκαν σαν μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στο πλαίσιο της επιχείρησης εναντίον ενός ύποπτου εμπόρου ναρκωτικών.
Οι αστυνομικοί ντύθηκαν μασκότ επειδή οι πληροφορίες που είχαν συλλέξει για τον ύποπτο ανέφεραν ότι είναι «οπαδός του ποδοσφαίρου, που ζει και αναπνέει τον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου».
Ο άνδρας παρακολουθούσε την τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου όταν δύο άτομα ντυμένα ως μασκότ του τουρνουά έφτασαν στην πόρτα του.
Δύο Περουβιανοί αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε Clutch και Maple, δύο από τις μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χρησιμοποίησαν μια μεταλλική βαριοπούλα για να σπάσουν την πόρτα σπιτιού σε μια φτωχή γειτονιά της Λίμα για να μπουν με τους συναδέλφους τους και να συλλάβουν τον ύποπτο έμπορο ναρκωτικών, ανέφερε η αστυνομία την Πέμπτη.
Ο Συνταγματάρχης Κάρλος Αλκάνταρα , επικεφαλής της Πράσινης Μοίρας —μιας μονάδας που καταπολεμά το κοινό έγκλημα— δήλωσε στον Τύπο ότι συνέλαβαν τον 48χρονο Κάρλος Καμπρέρα με τη βοήθεια δύο μυστικών πρακτόρων.