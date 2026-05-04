Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του
Snapshot
- Ένας επιχειρηματίας στη Νότια Αφρική εξαφανίστηκε μετά από τροχαίο σε πλημμυρισμένη γέφυρα στον ποταμό Komati.
- Οι αρχές εντόπισαν έναν κροκόδειλο με φουσκωμένη κοιλιά, υποψιαζόμενες ότι είχε καταπιεί τον άνδρα.
- Ο κροκόδειλος θανατώθηκε και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο εθνικό πάρκο Kruger, όπου βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στο στομάχι του.
- Διενεργούνται εξετάσεις DNA για να επιβεβαιωθεί αν τα λείψανα ανήκουν στον αγνοούμενο επιχειρηματία.
- Στο στομάχι του κροκόδειλου βρέθηκαν επίσης έξι διαφορετικά είδη παπουτσιών, γεγονός που εξετάζεται για πιθανές άλλες επιθέσεις.
Αστυνομικός κατέβηκε με ελικόπτερο σε ποτάμι γεμάτο κροκόδειλους για να ανακτήσει τη σορό επιχειρηματία που είχε δεχθεί επίθεση από ένα από τα ζώα.
Μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση εκτυλίχθηκε στον ποταμό Komati, στη βορειοανατολική Νότια Αφρική, όταν οι αρχές κλήθηκαν να εντοπίσουν έναν επιχειρηματία που είχε εξαφανιστεί έπειτα από τροχαίο περιστατικό.
Το όχημά του είχε ακινητοποιηθεί όταν επιχείρησε να διασχίσει πλημμυρισμένη χαμηλή γέφυρα την περασμένη εβδομάδα. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, το αυτοκίνητο ήταν άδειο, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα ισχυρά ρεύματα πιθανότατα παρέσυραν τον άνδρα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες, ελικόπτερα και drones για τον εντοπισμό του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν ένα μικρό νησάκι όπου αρκετοί κροκόδειλοι λιάζονταν, με έναν εξ αυτών να κινεί υποψίες λόγω της ακινησίας και της έντονα φουσκωμένης κοιλιάς του.
Ο επικεφαλής της μονάδας δυτών της αστυνομίας, λοχαγός Johant “Pottie” Potgieter, ανέφερε ότι η εμπειρία του τον οδήγησε στο συμπέρασμα πως το ζώο είχε πρόσφατα καταναλώσει θήραμα, επισημαίνοντας ότι δεν αντιδρούσε στον θόρυβο από τα drones και το ελικόπτερο.
Το ζώο τελικά θανατώθηκε και ακολούθησε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως «εξαιρετικά επικίνδυνη και σύνθετη επιχείρηση» για την ανάσυρσή του από το ποτάμι.
Σε δραματικές εικόνες, αστυνομικός κατέβηκε από ελικόπτερο με σχοινί, προκειμένου να ασφαλίσει το τεράστιο ερπετό και να καταστεί δυνατή η μεταφορά του με αεροδιακομιδή.
«Το μυτερό άκρο ενός κροκόδειλου δεν είναι το καλύτερο σημείο για να τον πλησιάσει κανείς», σχολίασε ο Potgieter, περιγράφοντας την επιχείρηση.
Ο κροκόδειλος, μήκους 4,5 μέτρων και βάρους περίπου 500 κιλών, μεταφέρθηκε στο εθνικό πάρκο Kruger, όπου κατά την εξέταση του περιεχομένου του εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο εσωτερικό του.
Διενεργούνται πλέον εξετάσεις DNA για να διαπιστωθεί αν τα ευρήματα ανήκουν στον αγνοούμενο επιχειρηματία. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν μέσα στο ζώο έξι διαφορετικά είδη παπουτσιών, στοιχείο που εξετάζεται αν σχετίζεται με άλλες πιθανές επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς αποδείξεις.
«Ένας κροκόδειλος θα φάει ή θα καταπιεί οτιδήποτε», δήλωσε ο Potgieter, επισημαίνοντας ότι τα ευρήματα δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα.
Η υπηρεσιακή αρχηγός της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, αντιστράτηγος Puleng Dimpane, εξήρε τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση.