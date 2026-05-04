Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του

Snapshot Ένας επιχειρηματίας στη Νότια Αφρική εξαφανίστηκε μετά από τροχαίο σε πλημμυρισμένη γέφυρα στον ποταμό Komati.

Οι αρχές εντόπισαν έναν κροκόδειλο με φουσκωμένη κοιλιά, υποψιαζόμενες ότι είχε καταπιεί τον άνδρα.

Ο κροκόδειλος θανατώθηκε και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο εθνικό πάρκο Kruger, όπου βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στο στομάχι του.

Διενεργούνται εξετάσεις DNA για να επιβεβαιωθεί αν τα λείψανα ανήκουν στον αγνοούμενο επιχειρηματία.

Στο στομάχι του κροκόδειλου βρέθηκαν επίσης έξι διαφορετικά είδη παπουτσιών, γεγονός που εξετάζεται για πιθανές άλλες επιθέσεις.

Αστυνομικός κατέβηκε με ελικόπτερο σε ποτάμι γεμάτο κροκόδειλους για να ανακτήσει τη σορό επιχειρηματία που είχε δεχθεί επίθεση από ένα από τα ζώα.

Μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση εκτυλίχθηκε στον ποταμό Komati, στη βορειοανατολική Νότια Αφρική, όταν οι αρχές κλήθηκαν να εντοπίσουν έναν επιχειρηματία που είχε εξαφανιστεί έπειτα από τροχαίο περιστατικό.

Το όχημά του είχε ακινητοποιηθεί όταν επιχείρησε να διασχίσει πλημμυρισμένη χαμηλή γέφυρα την περασμένη εβδομάδα. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις, το αυτοκίνητο ήταν άδειο, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα ισχυρά ρεύματα πιθανότατα παρέσυραν τον άνδρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες, ελικόπτερα και drones για τον εντοπισμό του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν ένα μικρό νησάκι όπου αρκετοί κροκόδειλοι λιάζονταν, με έναν εξ αυτών να κινεί υποψίες λόγω της ακινησίας και της έντονα φουσκωμένης κοιλιάς του.